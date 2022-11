Desde hace unos años atrás, la ciencia de la nutrición ha entrado de lleno en los vestuarios de los deportistas de élite. Atrás quedan los tiempos en que los futbolistas tenían fama de no cuidar su alimentación y hacer excesos que no deben. Ahora con estos parámetros, en cambio, mejoran su rendimiento y evitan lesiones gracias a la ortodoxia nutricional. Los superalimentos son, por tanto, cada vez más habituales en sus dietas. Se trata de esos extraordinarios alimentos naturales procedentes de raíces, semillas, frutas y algas que contienen una gran concentración de nutrientes esenciales, de fácil asimilación, y de los que nos beneficiamos con apenas tomar unos gramos al día. Son claves tanto en fase de preparación (estado idóneo de músculos o huesos), como en entrenamientos, carreras y recuperación posterior. Pero ya no solo a nivel profesional, también los que practican deporte a nivel general también tienen en cuenta este tipo de alimentación para equilibrar su vida saludable.

Uno de los alimentos que ha supuesto una revolución en la dieta de los deportistas son las algas debido a su alto contenido proteico y al insignificante aporte calórico. Pero si hablamos de hacer ejrcicio hay un alga fitness por excelencia y así lo ha demostrado la ciencia: Wakame. Se trata de un alimento altamente valorado especialmente en los países del continente asiático, donde se consumen desde siempre. Este es el superalimento de moda que te ayuda a adelgazar por la noche Este alga comestible tiene multitud de propiedades desde el punto de vista nutricional que la hacen muy adecuada para que la introduzcamos en nuestra dieta. Al no aportar grasas, es muy adecuada para dietas adelgazantes. Además tiene un alto contenido en yodo, lo que estimula el metabolismo. Además el yodo es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la glándula tiroides, así como para asegurar la producción de ciertas hormonas necesarias para el desarrollo de tejidos, el mantenimiento de la temperatura de nuestro cuerpo, y el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Al tener alto contenido en calcio, su ingesta es muy recomendable para aquellas personas que sufren osteoporosis. También tiene alto contenido en hierro y potasio, por lo que tiene un efecto remineralizante que la hacen muy aconsejable para aquellas personas que realizan ejercicio físico. Debido a su aporte en minerales y en vitaminas tales como las C, A, B1, B2, y B3, tiene un efecto de regeneración celular y ayuda a nuestro organismo a combatir las posibles infecciones. El barato y rico superalimento de moda para adelgazar sin esfuerzo Potencia la masa muscular Pero además de adelgazar y aportarnos energía, la ciencia ha demostrado que ayuda a potenciar la masa muscular. Investigadores del Instituto de Investigación de Alimentos de Corea, estudiaron el efecto del alga en ratones e hicieron un descubrimiento interesante para aquellos que practican deporte. Los investigadores dieron a un grupo de ratones alimentos que contenían extracto de Wakame a base de alcohol durante 8 semanas Se añadió a la comida una dosis de 2-3 gramos de extracto al día para este grupo de control y de 0 gramos para el grupo placebo. Al final del período de suplementación, los investigadores lograron que los animales de prueba corrieran en una cinta hasta que no pudieran más. Descubrieron que los animales corrían más y más rápido cuando se les daba el extracto de Wakame. Además, sus músculos eran más grandes. Los científicos analizaron los músculos de las fibras musculares rápidas: el gastrocnemio (Gastroc) y el extensor largo de los dedos (EDL) cuyo peso fue determinado por los investigadores. ¿Por qué este superalimento bajo en calorías reduce el colesterol, mejora la memoria y evita el cansancio? Los investigadores llegaron a la conclusión de que el extracto de Wakame estimuló el crecimiento de las mitocondrias de las células musculares y supuso un aporte de energía extra. Además, el alga Wakame aumentó la actividad de la hormona VEGF en los músculos de los ratones, la cual estimula la construcción de vasos sanguíneos, por lo tanto, también mejoró el flujo sanguíneo a los músculos. Los hallazgos también resaltan el potencial del Wakame como un suplemento que mejora los beneficios para la salud al hacer ejercicio y la salud en general. Al evaluarse positivamente el efecto del Wakame sobre varios marcardores metabólicos, se estableció este alga como un suplemento poderoso para cualquier deportista. Con sólo 5 minutos de ejercicio al día conseguirás adelgazar