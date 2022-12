En una buena rutina de entrenamientos no pueden faltar las sentadillas. Este ejercicio es muy eficaz para tonificar el cuerpo y tiene numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, también hay riesgos. Es un movimiento que debe hacerse perfectamente o puede causar lesiones, sobre todo en la espalda.

No te asustes: es muy recomendable hacer sentadillas siempre que cumplas con la técnica y no te excedas con un peso que no puedes levantar. Te hará ganar fuerza y fortalecerá las articulaciones, además del equilibrio, la velocidad de tus movimientos y la flexibilidad de tu cuerpo. Pocos ejercicios de tonificación dan tanto a tu cuerpo.

Butt wink: el error más frecuente al practicar sentadillas y cómo solucionarlo

Traducido al español como 'guiño del glúteo', el 'butt wink' es la razón más habitual de las lesiones haciendo este ejercicio. Este fenómeno consiste en que la pelvis se mueve hacia delante durante las repeticiones y la espalda se arquea, dejando en una situación muy vulnerable a la columna vertebral. La consecuencia puede ser una hernia discal, entre otras patologías.

El entrenador personal Víctor Téllez propone una solución a este problema. Consiste en un ejercicio muy sencillo: ponernos en posición de cuadripedia, es decir, apoyados con las manos y rodillas, y hacer un movimiento de bisagra de cadera moviendo el tronco hacia delante y detrás. Tienes que grabarlo o hacerlo delante de un espejo y moverte hasta el momento en el que la pelvis realice este movimiento reflejo. De este modo ganarás un mayor control sobre tu cuerpo para que no te pase cuando hagas sentadillas.