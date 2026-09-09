Units Almàssera CF consolida su proyecto con cerca de 300 jugadores y la mirada puesta en convertirse en un referente del fútbol base valenciano

Units Almàssera Club de Fútbol afronta la temporada 2026/27 dando continuidad a un proyecto que comenzó a caminar apenas un año atrás. La escuela nació oficialmente en la temporada 2025/26 fruto de la unión de las dos escuelas de fútbol existentes hasta entonces en el municipio, Contaudit Almàssera CF y Sporting Almàssera CF.

Una unión promovida desde el Ayuntamiento de Almàssera con el objetivo de sumar fuerzas y construir un proyecto común para el fútbol del municipio, que fue aceptada de buen grado por ambas entidades y acogida positivamente por las familias y el entorno deportivo de la localidad.

La primera temporada de Units Almàssera CF arrancó con alrededor de 300 jugadores y jugadoras, una cifra que se mantiene en parámetros similares en este segundo año y que refleja la dimensión que ha alcanzado el fútbol base en un municipio como Almàssera.

Tras una primera campaña marcada inevitablemente por el proceso de integración de dos estructuras diferentes, desde el club consideran que Units Almàssera entra ahora en una nueva etapa. La escuela comienza a consolidar una identidad propia y a ser reconocida también fuera del municipio como un proyecto con una estructura deportiva importante dentro del fútbol base valenciano.

La escuela busca que los niños y niñas disfruten jugando al fútbol. / SD

Formación y competición dentro de un mismo proyecto

El modelo deportivo de Units Almàssera CF diferencia entre una vertiente competitiva, formada principalmente por los equipos que participan en las categorías superiores, y otra eminentemente formativa, destinada a acompañar el crecimiento de los jugadores y prepararlos para que, si cuentan con el nivel y esa ambición deportiva, puedan dar posteriormente el salto a los equipos de mayor exigencia.

Sin embargo, por encima de los resultados deportivos, la filosofía de la escuela parte de una premisa mucho más sencilla: que los niños y niñas disfruten jugando al fútbol.

Divertirse, hacer amigos, practicar deporte, aprender a convivir dentro de un vestuario y adquirir todos aquellos valores que proporciona un deporte colectivo forman parte de los pilares sobre los que se construye el proyecto.

Por ello, uno de los principales objetivos de la dirección deportiva es situar a cada jugador en el entorno que mejor se adapte a sus características, teniendo en cuenta su nivel, sus inquietudes y su momento de desarrollo. La intención es que cada futbolista pueda crecer a su ritmo y encontrar dentro de la propia escuela un camino para continuar evolucionando.

La estructura de Units Almàssera refleja esa filosofía. El club cuenta con equipos juveniles en Primera, Segunda y Tercera; cadetes en Preferente, Primera y Segunda; infantiles en Preferente y Primera; siete equipos de fútbol 8 y dos conjuntos de veteranos.

Al frente institucional del proyecto se encuentra Víctor Monsonís, presidente del club, vecino de Almàssera y persona históricamente vinculada al deporte. La dirección de la escuela corresponde a José María Matías, con una dilatada trayectoria y experiencia dentro del fútbol valenciano.

Al frente institucional del proyecto se encuentra Víctor Monsonís, presidente del club. / SD

El fútbol femenino, uno de los grandes retos

Uno de los ámbitos en los que Units Almàssera quiere dar un paso adelante es el fútbol femenino. Durante la pasada temporada la escuela contó con equipos alevín y cadete femeninos y el objetivo ahora es continuar fomentando la participación de niñas y jóvenes del municipio.

Dentro de esta apuesta, el próximo 22 de septiembre Almàssera acogerá un clínic de fútbol femenino en colaboración con la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, una iniciativa con la que se pretende acercar este deporte a nuevas jugadoras y seguir generando oportunidades para que las niñas del municipio puedan iniciarse y desarrollarse futbolísticamente en su propio pueblo.

El respaldo del Ayuntamiento, fundamental para el crecimiento

El Ayuntamiento de Almàssera ha tenido un papel importante desde el propio nacimiento de Units Almàssera CF. La administración local impulsó la unión de las dos escuelas existentes y continúa respaldando el proyecto mediante la cesión y utilización de las instalaciones deportivas municipales, fundamentales para poder desarrollar la actividad diaria de una escuela de estas dimensiones.

Desde el club se valora especialmente la evolución experimentada desde mediados de la pasada temporada con la incorporación de Adrián Arnau como concejal de Deportes. Su vinculación previa con el mundo del fútbol le permite conocer de primera mano las necesidades que rodean el día a día de una escuela deportiva.

Desde su llegada se ha percibido una mayor cercanía y seguimiento de las necesidades relacionadas con las instalaciones y con la actividad futbolística del municipio, manteniendo un contacto próximo con el club y mostrando una especial preocupación por ofrecer las mejores condiciones posibles para la práctica deportiva en Almàssera.

El objetivo para las próximas temporadas consiste en consolidar definitivamente la escuela. / SD

Para Units Almàssera, esa colaboración entre club y Ayuntamiento resulta especialmente importante en un proyecto que mueve semanalmente a cientos de jugadores, entrenadores y familias y que convierte al fútbol en uno de los principales puntos de encuentro deportivo y social del municipio.

Seguir creciendo y escribir una historia propia

Después de superar el complejo reto que supone unir dos escuelas y construir un proyecto común, Units Almàssera CF mira ahora hacia adelante.

El objetivo para las próximas temporadas pasa por consolidar definitivamente la escuela, continuar mejorando su estructura deportiva, seguir escalando categorías, potenciar el fútbol femenino y ofrecer a sus jugadores un recorrido que les permita desarrollarse desde sus primeros pasos en el fútbol hasta la etapa juvenil.

Todo ello sin perder la esencia con la que nació el proyecto: ofrecer a los niños y niñas de Almàssera un lugar donde practicar deporte, disfrutar del fútbol, crear amistades y crecer dentro y fuera del terreno de juego.

Units Almàssera apenas está comenzando a escribir su historia. Tras una primera temporada de integración y una segunda campaña que debe servir para consolidar el proyecto, el club mira al futuro con la ambición de continuar creciendo y conseguir que Almàssera cuente con una escuela cada vez más reconocida, con el objetivo a largo plazo de convertirse en uno de los referentes del fútbol base de la Comunitat Valenciana.