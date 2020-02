Arconada raja de la RFEF en defensa del fútbol femenino

El entrenador de la Real Sociedad, Gonzalo Arconada, ha pedido a la Federación Española de Fútbol (RFEF) que "reflexione si quiere esto para fomentar el fútbol femenino" después de que el Barcelona ganara por un 1-10 a la Real Sociedad en la final de la Supercopa celebrada en Salamanca.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, y tras ser preguntado por los periodistas si consideraba que había tanta diferencia de nivel como el que reflejaba el marcador, Arconada ha asegurado que es lo que "sentimos todos". "Es algo que tienen que reflexionar la Liga y la Federación. Si es así como quieren fomentar el fútbol femenino, que cada vez haya más jugadoras extranjeras y que las jugadoras nacionales estén en el banquillo", ha señalado.



Además, ha argumentado que para él en esta competición "la única opción que había era que ganara el Barcelona". Visiblemente abatido, Gonzalo Arconada ha reconocido que ha sido "un día muy duro" a pesar de que su equipo era consciente de que iba "a ser complicado" ganar al Barcelona.

Pero "las fuerzas no nos han dado" y se ha lamentado de que su equipo "no ha estado a la altura" de lo que es la Real Sociedad, aunque ha intentado ver algo positivo: "que esto sea un aprendizaje". "Queríamos estar aquí y estamos orgullosas de haber estado, de haber jugado una semifinal y la final de la Supercopa y estoy convencidos de que no será la última", ha señalado.

Preguntado cómo afrontó el descanso, cómo pidió a sus jugadoras que compitieran la segunda parte, después de acabar los primeros 45 con un 0-6, el entrenador de la Real Sociedad ha reconocido que les pidió a las chicas que "sacaran su casta, el orgullo" y que les recordó que "había que seguir compitiendo" ante una afición a la que "no se podía abandonar".

Para Gonzalo Arconada, la razón de este resultado tan abultado ha sido que físicamente han llegado a la final "muy justitas" y, encima, se encontraron que en el minuto 8 del partido ya iban perdiendo 0-2, por lo que "el mundo se te cae encima, pues somos humanos".

El entrenador de la Real Sociedad ha explicado que, al finalizar el partido y en la piña que hicieron entre todas las jugadoras, les pidió "pasar pagina rápido" y que el nombre de su equipo "pasará a la historia" por haber jugado la final de la Supercopa.