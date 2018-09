Zasca de Setién a Caparrós

Quique Setién se quedó a gusto y no desaprovechó la oportunidad de contestar a las palabras de Joaquín Caparrós tras el derbi. El directivo del Sevilla FC apuntó que "Setién impugnaría el partido porque es un purista y no les gusta ganar así". Ahora el entrenador verdiblanco disparó sus duras palabras hacia Caparrós: "Todo el mundo quiere ganar. Puedes ganar un partido siendo peor que el rival, pero no vas a ganar mucho. El otro día el Sevilla no fue mejor que nosotros. Lo normal es que pierda. Caparrós cumple un papel. Alimenta la voracidad de los medios, de ese sector de la afición que puede seguirle. A mí me gusta hacer las cosas bien y que mi equipo haga las cosas bien, pero gilipollas no soy. Puede vender lo que quiere vender y lo respeto. A mí me gusta el fútbol, me gusta el fútbol real no el ficticio. Trato de ganar los partidos en el terreno de juego"

Parece que el derbi del Guadalquivir va a seguir coleando hasta que vuelvan a enfrentarse en la segunda vuelta, como ocurre habitualmente, pero esta vez con más razón por todas las polémicas suscitadas a raíz del enfrentamiento.