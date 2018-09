Silva explica por qué se fue al Manchester City

David Silva, en una entrevista concedida a la BBC, comenta su trayectoria en el Manchester City, la llegada de Guardiola, algunos asuntos más personales -como el nacimiento prematuro de su hijo Mateo- y su sueño de colgar las botas en la UD Las Palmas: "Siempre he dicho que me gustaría jugar en Las Palmas, pero veremos como van las cosas dentro de dos años". Silva, que termina contrato con el City dentro de dos temporadas, nunca ha defendido la camiseta gran canaria, saltó del Arguineguin al Valencia CF.



El exjugador del Valencia CF se sinceró con Gary Lineker y explicó cómo fue su fichaje por el Manchester City hace ocho años: "El City me quería. Me llamaron desde diciembre y me pidieron que jugara con ellos. Pensé '¿quién me quiere?' El City me quiere, así que allí me iré. Fue una de las mejores decisiones de mi vida". "Por aquel entonces yo vivía con mis padres y ellos se estaban divorciando. Era el momento adecuado para alejarse de allí, de España, y vivir una nueva experiencia. Resultó que hice el movimiento correcto", añade el futbolista canario.









David Silva says joining Manchester City eight years ago was "one of the best decisions" of his life.



? More: https://t.co/83dm6zzIV3



?? The Premier League Show

? BBC2

? 10PM tonight pic.twitter.com/mUPvnROn2j „ BBC RM Sport (@BBCRMsport) 13 de septiembre de 2018

Respecto a Guardiola , su entrenador en el Manchester City, Silva descata: "es un genio del fútbol". "Ve las cosas antes de que sucedan y eso es una ventaja, un plus. Algunos de mis entrenadores se enfocaban más al ataque, otros más a la defensa, pero él abarca todo el campo. He aprendido a ser más paciente en el campo"Silva también describió, en el programa de The Premier League Show que emite este jueves 13 de sprtiembre la BBC, como una situación "muy difícil" los últimos meses, en los que ha tenido que estar a caballo entre Manchester y España, donde se encontraba su hijo Mateo, nacido prematuramente . "Fue muy difícil porque estuvo mucho tiempo en el hospital. No paras de pensar en ello. Además, él estaba en España, lo que quiere decir que tenía que viajar mucho y apenas podía entrenar. No dormía ni comía bien, pero afortunadamente, el equipo lo hizo muy bien y eso me ayudó", reflexionó."Ahora está bien y todo valió la pena. Sufrió mucho, pero está creciendo muy rápido", agregó Silva.