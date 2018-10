Paco López juega al despiste

E entrenador del Levante, Paco López, aseguró este jueves que por su forma de jugar, el Getafe, su rival este sábado a domicilio, "te lleva a ser intenso y agresivo", pero destacó que "por encima de todo" el equipo debe mostrarse inteligente para manejar el ritmo del encuentro.

"El Getafe un equipo que te presiona alto, que repliega rápido y apenas te deja espacio en tu inicio", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El técnico valenciano, que regresará al campo donde debutó en Primera División el pasado 10 de marzo en un partido que supuso "un antes y un después para conseguir la permanencia", desveló las claves del encuentro ante el equipo madrileño.

"Debemos hacer un buen trabajo colectivo y que el equipo siga mostrando las señas de identidad, seguir mejorando y seguir creciendo", indicó.

"Conocemos las virtudes del Getafe, será un partido muy competitivo, en determinados momentos con ritmo e intenso. En función de los jugadores los entrenadores usamos una opción u otra y todo es respetable. Lo importante es ser eficaz", aseguró.

Paco López no quiso adelantar si repetirá con el sistema de tres defensas usado ante el Alavés el pasado domingo y valoró más el hecho de poder "jugar bien".

"El sistema de tres defensas puede ser continuista y puede no serlo. Ante el Alavés creímos que era un momento para utilizarlo", dijo.

"Me gusta todo del sistema, hay pros y contras y depende mucho del rival y de las características de los jugadores, pero más allá de todo eso está el desarrollo y lo que hagas más allá del dibujo. Los conceptos son independientes del sistema y nosotros siempre queremos ganar", manifestó.

Además, el entrenador del Levante destacó la competitividad en este inicio de la liga y se mostró seguro de que todos los equipos, "hasta los grandes", van a pasar por alguna mala racha y que lo importante será el aspecto emocional para salir de ella.

"Todos los equipos van a pasar por rachas difíciles. Lo pasan hasta los grandes y lo vamos a pasar casi todos los equipos y lo más importante es que el equipo sepa gestionar emocionalmente esas rachas negativas", continuó.

"Ya vemos lo competitiva que es esta Liga y lo difícil que es ganar, pero estando unidos y con fuerza el equipo seguro que cumplirá el objetivo al final", concluyó.