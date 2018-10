La rajada de Marcelo a los periodistas

El brasileño Marcelo, uno de los pesos pesados en el vestuario del Real Madrid, criticó duramente a la prensa que informa diariamente del conjunto blanco, a la que acusó de querer hacer daño al equipo por envidia.

Esto dijo el lateral izquierdo brasileño en zona mixta tras el partido que el Real Madrid ganó en Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu ante el Viktoria Pilsen: "Los periodistas intentáis hacer daño al equipo. No sé si es por envidia o porque no sabéis jugar a fútbol. Es duro cuando no ganas pero nosotros no hablamos de crisis, eso lo hacéis vosotros. No vais a hacer daño al vestuario".

Al futbolista se le preguntó entonces si le molestan las críticas y respondió "a mí no me molesta nada, yo estoy aquí siempre hablando con vosotros, a veces decís cosas injustas y eso lo tengo que decir".

Cuando se le preguntó por el papel que está haciendo el Real Madrid en lo que va de temporada dijo que le parece "injusto valorar a un equipo al inicio de la temporada. Si al final no ganamos nada podéis decir lo que queráis, pero a me parece injusto valorar esto ahora".

Además, el futbolista desminitió que haya recibido una oferta de la Juventus para marcharse allí este mercado invernal y aseguró que no tiene intención de dejar el Real Madrid.