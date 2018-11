Iniesta se sintió "puteado" por Hierro

El jugador español Andrés Iniesta ha reconocido que "no" entendió la decisión de Fernando Hierro, seleccionador interino de España durante el Mundial de Rusia, de sentarle durante la cita, ya que "no tenía los argumentos como para hacerlo", y ha reconocido que se sintió "puteado".

"No entendí la decisión, no tenía los argumentos como para hacerlo. No es que no convenciese; estaba puteado, es que me daba igual lo que dijese", señaló durante una entrevista al programa 'Salvados' de La Sexta, que se emitirá al completo el próximo domingo, donde confesó que el recuerdo de la Copa del Mundo "no" es "muy bueno".

En una larga charla con Jordi Évole en Japón, donde reside por su militancia en el Vissel Kobe, el manchego recordó la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid entre 2010 y 2013. "Hubo un componente clave en toda esa historia, que fue Mourinho. Quien no lo quiera ver... traspasa el radicalismo", subrayó.

Por otra parte, el de Fuentealbilla recordó que atravesó una etapa de depresión entre 2009 y 2010. "A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Había días en los que yo estaba deseando que llegase la noche para poder tomarme una pastilla y descansar", concluyó.