El Real Madrid llega a 'El Alcoraz' tras su debacle en Ipurua

El Real Madrid visita por primera vez en partido oficial el estadio El Alcoraz, y a un Huesca que está sufriendo en su estreno en la categoría de oro del fútbol español, sin un triunfo aún de local y con el sueño de lograrlo ante los de Santiago Solari que están obligados a mejorar la imagen de Ipurua.

La última salida liguera del Real Madrid dejó la única derrota desde la llegada de Solari al banquillo, y la peor de las imágenes de una irregular temporada. Un 3-0 en casa del Eibar del que aseguran haber aprendido los errores. La recuperación del conjunto madridista pasa por mostrar contundencia en casa del colista, en la primera visita oficial en la historia a El Alcoraz.

Para ello recupera el técnico madridista a sus titulares, tras conceder descanso a la mayoría en el trámite copero ante el Melilla que sirvió para que Isco Alarcón y Marco Asensio, ambos con dobletes, pidiesen un mayor protagonismo. No parece que lo vayan a tener de inicio en Huesca, donde Lucas Vázquez, Gareth Bale y Karim Benzema se perfilan como tridente ofensivo.

Regresa a la portería Thibaut Courtois, que ha dejado su puerta a cero en sus dos últimos partidos para recuperar la confianza, y la defensa de gala con el retorno de Marcelo tras sus molestias musculares. El mando lo seguirá llevando Marcos Llorente, que ha pasado de la grada a ser imprescindible ante la ausencia de Casemiro. El brasileño será una de las cinco bajas madridistas por lesión junto a Toni Kroos, Nacho, Sergio Reguilón y Mariano.

Con siete victorias en ocho partidos dirigidos por Solari, clasificado primero de grupo a octavos de Liga de Campeones y con paso firme en Copa del Rey, el objetivo madridista es firmar dos triunfos más en Liga, ante Huesca y Rayo Vallecano, antes de encarar el Mundial de Clubes.

La Sociedad Deportiva Huesca sueña con dar la campanada la primera vez que recibe en su historia al Real Madrid, a pesar de la negativa situación en la que se encuentra, colista a siete puntos de la salvación. La gran diferencia de potencial económico y deportivo hacen que lograr algún punto sea considerado como una gesta. Es un partido con mucho a ganar y poco a perder.

El Huesca, que cayó eliminado de la Copa el pasado jueves por el Athletic Club en un mal partido de los azulgranas (0-4), todavía no conoce la victoria en esta temporada en su estadio y afronta este encuentro tan complicado con la moral muy tocada, ya que no encuentra soluciones para salir del pozo en el que está metido.

A pesar de ello, sueña con repetir la gesta del Eibar hace dos jornadas, en un encuentro que será una fiesta por la visita del campeón de Europa y que eclipsa, en parte, la mala situación deportiva. La expectación es grande en Huesca y se espera un lleno en el estadio de El Alcoraz.

"Francisco" Rodríguez podrá contar con Gonzalo Melero, que ya jugó ya contra el Athletic en Copa tras superar sus problemas de pubalgia. Por contra, serán baja el lateral Carlos Akapo, por una lesión muscular; el defensa central Rubén Semedo, al no estar todavía recuperado de la lesión que padece en un tobillo y el extremo Alex Gallar, que tiene una fractura en un dedo del pie izquierdo. A ellos se ha unido el argentino Damián Musto, que sufrió una rotura fibrilar en Copa.

Para el partido ante el Real Madrid el entrenador del Huesca tendrá que hacer retoques en todas las líneas de juego siendo la principal duda quién ocupará el puesto de lateral izquierdo ya que el único jugador específico en esa posición es el serbio Rajko Brezancic que no cuenta con la confianza del entrenador y que ha sido suplente hasta ahora. Podría pasar a jugar con tres centrales, para fortalecer una defensa que encaja en todos los partidos una media de dos goles. Aguilera como sustituto de Musto y Gonzalo Melero se perfilan como novedades.

Huesca: Jovanovic; Miramón, Pulido, Exteita, Insua; Aguilera; Gürler o "Chimy" Avila, Moi Gómez, Melero, Ferreiro; "Cucho" Hernández.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Modric, Ceballos; Lucas Vázquez, Bale, Benzema.

Arbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 16.15