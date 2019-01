Un ordenador elegirá los horarios de LaLiga

LaLiga pondrá en funcionamiento a partir del próximo febrero un 'software' con inteligencia artificial (IA) para determinar los horarios de los partidos, según desveló este lunes el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En unas declaraciones a RAC1, Tebas comentó que el nuevo sistema ya se está probando y el objetivo es optimizar la IA para determinar los mejores horarios y maximizar las asistencias a los estadios, además de las audiencias, tantos nacionales como internacionales.

En cuanto a horarios y fechas, el presidente de LaLiga informó de que por el momento se descarta que haya fútbol en las fechas navideñas, tal y como ocurre en otros países, por incompatibilidad con lo solicitan los sindicatos de futbolistas.

El máximo dirigente de la LaLiga "no se imagina un campeonato sin Leo Messi" y cree que el argentino acabará su carrera profesional en el Barça. "Me hubiera gustado que Cristiano Ronaldo continuara en el Madrid, pero hemos trabajado para que los daños sean los menos posibles. Su salida no nos ha afectado a nivel de márketing internacional", añadió.

Sobre la marca LaLiga, Tebas comentó que la Premier League la tiene mejor porque "lleva más tiempo trabajándola" y al respecto insistió en que mientras LaLiga como marca tiene cuatro años de vida, en cambio la Premier es de 1992.

En cuanto al balance del VAR, el dirigente aseguró que es positivo y añadió que existe un problema en la detección de los fuera de juego. "Las líneas de los campos no son perfectas, no son horizontales y tienen una curvatura muy pequeña. El VAR está revisando continuamente jugadas para avisar al árbitro. Estoy encantado de cómo está yendo, aunque si el equipo afectado es un grande, entonces hay más repercusión", añadió.

Tebas también se refirió al futuro del Reus. Al respecto dijo que el Juez de Disciplina Social de LaLiga tomará una decisión sobre la petición de suspender los partidos de los reusenses a finales de este mes de enero.

El presidente de LaLiga aclaró que no se negó a atender a Ángel Pérez, un empresario reusense supuestamente interesado en la compra del club, sino que denegó la petición porque "avisó con muy poca antelación".

Sin embargo, Tebas avisó de que en el caso de que el Reus cambie de propietario, la inyección de capital tendrá que ser "muy importante" para que LaLiga permita inscribir a nuevos futbolistas.

Finalmente habló el presidente de LaLiga respecto a la compra por parte de Gerard Piqué del Andorra CF: "¿Por qué tendría que estar en contra de esa decisión? No supone ninguna incompatibilidad ni afecta al fútbol profesional. Piqué es una persona muy inquieta y es muy bueno que los jugadores conozcan la otra parte del fútbol"