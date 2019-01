Fornals está convocado en una lista de 19

Luis García puede prescindir de Pablo Fornals en Mestalla en parte debido a la posibilidad de una salida rumbo a Nápoles y en parte también debido a su bajo rendimiento en las últimas semanas. El técnico aseguró el jueves en rueda de prensa que el jugador está entrenando con normalidad y que no le ve distraído ante las informaciones refrentes a su posible fichaje por el Napoli: «Hago vida normal con Fornals. Está entrenando perfectamente, como si no existiese nada. Hasta que no me lleguen con algo no tengo ni idea y el club ya ha dicho que no hay nada de momento. Trabajamos con total normalidad y a Pablo lo veo centrado y metido». Sin embargo, y aunque el futbolista ha quedado concentrado con el equipo en una lista de 19 jugadores —el club no facilita las conovocatorias— en el hotel Westin que hay junto al estadio de Mestalla, todo apunta a que no jugará al menos de inicio debido en parte a que su rendimiento en las últimas semanas tampoco había sido el esperado por los técnicos. Eso si no llegan novedades...