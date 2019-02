Tremendo zasca de Javier Clemente a Quique Setién

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha protagonizado una de las polémicas que deja la jornada de liga. El conjunto bético perdió 3-0 en Butarque ante el Leganés y en rueda de prensa Setién tuvo unas palabras sobre el Leganés de Pellegrino que pueden calificarse de desafortunadas.



"El Leganés ha hecho lo que hace siempre, a veces les sale y a veces no. Por eso están ahí abajo. No sale siempre lo que propones. El fútbol tiene muchas vertientes, cada uno adquiere la que cree conveniente y todo es muy respetable. Cada equipo tiene su mentalidad para hacer las cosas. El Leganés sabe que, si tiene que sobrevivir, tiene que hacer lo que hace. No le importa tener que jugar bien. Hace cuatro cosas espectacularmente bien con jugadores apropiados para ello. Pero si mañana les pides que jueguen como nosotros seguramente les va a costar. A nosotros nos piden que juguemos como jugamos y también, en días como hoy, que renunciemos para jugar de otra forma. Eso es difícil", dijo Setién.



Muchas son los personajes de fútbol que han cargado contra Setién y entre todos, Javier Clemente ha sido de los más duros. El ex seleccionador español le recuerda a Setién que siendo entrenador de Las Palmas, casi descendió a segunda división: "Que equipos hayan conseguido siendo económicamente modestos una clasificación brillante y desahogada. Yo no tengo nada contra Setién, pero creo que se tiene que preocupar de lo suyo, hablar de lo bonito es fácil. Lo hiciste bonito en Las Palmas y no bajaste de casualidad".





Que equipos hayan conseguido siendo económicamente modestos una clasificación brillante y desahogada . Yo no tengo nada contra Setien pero creo se tiene que preocupar de lo suyo hablar de lo bonito es fácil . Lo hiciste bonito en Las Palmas y no bajaste de casualidad . — Javier Clemente (@JaviClemente_) 11 de febrero de 2019