¡Lo nunca visto! Kepa se niega a ser sustituido por Sarri en el Chelsea - Manchester City. El técnico italiano preparó el cambio del ex del Athletic por Willy Caballero, pero el español se negó a abandonar el campo aunque acababa de ser atendido por los servicios médicos. Con una siempre atractiva tanda de penaltis por disputarse, el internacional no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de ser el héroe de su equipo. Kepa detuvo uno, pero dos de sus compañeros fallaron sus intentos, dando al traste con su épica particular.



