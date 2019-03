No es ningún secreto que un Real Madrid - Barça es siempre un hervidero de chistes y fotomontajes en redes sociales, sobre todo a cargo de los aficionados del equipo ganador, que suelen meter el dedo en la llaga de los que salen derrotados. Esta vez no iba a ser una excepción, y en un partido dominado por los hombres de Valverde, en el que se llevaron la segunda victoria en tres días en el Bernabéu, los blancos iban a ser carne de 'meme'.



Los aficionados culés poblaron las redes sociales con mensajes humorísticos acordándose del eterno rival, y es que esto es algo inherente a los clásicos, derbis y demás pàrtidos calientes. Al derrotado le toca agachar las orejas en Twitter y esperar a la siguiente ocasión.



Aquí os dejamos una selección de los mejores 'memes' del Clásico, protagonizados en su mayoría, como no podía ser de otra manera, por integrantes del equipo merengue.







La Liga es un trofeo menor.#RealMadridBarcelona — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 2 de marzo de 2019