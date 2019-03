El City humilla al Schalke y sella su pase a cuartos

El Manchester City se paseó para sellar su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones y barrió al Schalke 04 (7-0) con tantos de Sergio Agüero, Leroy Sané, ambos por partida doble, Bernardo Silva, Phil Foden y Gabriel Jesús para dejar un claro 10-2 en la eliminatoria.

El argentino se convirtió en el protagonista del encuentro en una primera parte marcada por el claro dominio de los 'Citizens' y un Schalke 04 agazapado buscando una oportunidad que era prácticamente imposible que llegara.

Pese al once agresivo que puso sobre el campo Dominico Tedesco, el entrenador del equipo alemán, el City, con Silva e Ilkay Gündogan en el centro del campo, no tardó en adueñarse de la pelota y volcar todo el juego sobre la portería del discutido Ralf Fährmann.

A los 13 minutos, el City, enfocado a aprovechar la espalda de los laterales alemanes, encontró su primer filón, con un pase de Kyle Walker en profundidad que Raheem Sterling recogió, condujo hasta la portería y dejó atrás para que Agüero se encontrara con un poste.

Avisó el argentino y no volvería a fallar. Pasada la media hora, Bernardo Silva fue derribado dentro del área por Bruma y el árbitro Clement Turpin señaló los once metros. El polémico penalti por el escaso roce entre ambos jugadores no lo revisó Turpin con el VAR y Agüero, a lo Panenka, terminó por sentenciar la eliminatoria.

El gol despertó a los ingleses y Agüero logró su quinto gol en la 'Champions' al hacer bueno un pase de Sterling y, casi tambaleándose, batir por debajo de las piernas a Färhmann.

Con el Schalke obligado a marcar tres goles y no recibir ninguno más para forzar la prórroga, Zinchenko encontró a Sané desmarcado en banda, dos minutos después del segundo, y el alemán, ante su exequipo, amplió la goleada.

Ni siquiera la epidemia de lesiones en defensa, que obligó a Pep Guardiola a meter a Danilo como central, hizo mella en los celestes, que salieron en la segunda parte con la misma actitud que en la primera y que se encontraron en los diez primeros minutos con dos goles anulados por fuera de juego.

El primero, de Sané, bien anulado, y el segundo, obra de Sterling, a pase del alemán, corregido por el VAR y dado por bueno, completando el cuarto del partido.

El City, ya rebajando las revoluciones, aún tuvo tiempo para seguir castigando al deprimido Schalke y Bernardo Silva amarró la 'manita' con un remate dentro del área y Phil Foden puso el set en el marcador aprovechando un gran envío de Sané, antes de que Gabriel Jesús se sumase a la fiesta con el séptimo.

El City estará en los cuartos de final de la 'Champions' por segundo año consecutivo, siendo el tercer equipo inglés, tras Manchester United y Tottenham Hotspur, en conseguirlo esta campaña.

- Ficha técnica:

7 - Manchester City: Ederson; Walker, Laporte (Delph, m.72), Danilo, Zinchenko; B. Silva, Gündogan, D. Silva (Foden, m.64); Sterling, Agüero (Gabriel Jesús, m.64) y Sané.

0 - Schalke 04: Fährmann; Oczipka, Sane, Stambouli, Bruma; Serdar, Bentaleb, Konoplyanka; Burgstaller (Teuchert, m.79), Embolo (Skrzybski, m.69) y McKennie (Mendyl, m.74).

Goles: 1-0, m.35: Agüero. 2-0, m.38: Agüero. 3-0, m.43: Sané. 4-0, m.56: Sterling. 5-0, m.71: Bernardo Silva. 6-0, m.78: Foden. 7-0, m.84: Gabriel Jesús.

Árbitro: Clement Turpin (FRA). Amonestó a Danilo (m.48) y Zinchenko (m.69) por parte de los locales y a Bruma (m.32), de los visitantes.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium.