Así explica Pablo Hernández la decisión de Bielsa de dejarse marcar gol

La acción de Championship del pasado fin de semana en la que el Leeds decidió dejarse marcar un gol ante el Aston Villa después de anotar con un oponente en el suelo, ha sido sin duda una de las imágenes de la temporada. El equipo que entrena Bielsa y en el que juega el exvalencianista Pablo Hernández aún tenía ese día opciones, aunque remotas, de ascender directo si ganaba ante el Aston Villa, pero su técnico decidió dejarse el gol que a la postre le costó el empate y le relega definitivamente a jugárselo todo en un play-off. Pablo, testigo directo, da la clave de lo sucedido: «Falta no es. Yo creo que no es y el árbitro tampoco ve falta, pero lo que condiciona todo es el hecho de que ellos apenas un minuto antes sí habían tirado fuera la pelota con un jugador nuestro en el suelo, es lo que motiva que ellos se paren un poco convencidos de que nosotros también íbamos a tirarla».

El exvalencianista no oculta que le cuesta imaginar algo así en el fútbol español: «Pues la verdad es que no. Son acciones que son difíciles de imaginarte, pero bueno, me tocó vivirla y al final queda en anécdota porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, lo correcto y lo que creíamos que era lo correctamente moral». Pablo tan solo aparece en las imágenes hablando con Bielsa y su capitán en la banda y explica el motivo por el que fue así y que le convirtió en protagonista directo: «Después de marcar el gol se forma una tángana y nuestro capitán se acerca ahí. Marcelo pues me llama un poco también para hacer de traductor con el capitán. Le pregunto a Marcelo que qué es lo que quiere que hagamos y él dice desde el primer momento que él cree que lo que tenemos que hacer es dejarnos meter el gol. Cuando me llama desde el primer momento su intención es que nos dejemos marcar gol, y yo la comparto, creo que es lo correcto. Cuando uno actúa sabiendo que es lo correcto no hay más».

En la acción uno de los centrales del Leeds, Jansson, incluso da la sensación de querer evitar el gol 'villano' en el último momento, pero Pablo asegura tras hablar con él que fue fruto de la confusión del momento y que la decisión fue unánime :«Él nos dice que hicimos lo correcto pero que en ese instante había un poco de confusión, era difícil. Marcelo decía que nos dejásemos meter gol, se había formado la tángana... de hecho yo no entro en la tángana porque tenía amarilla desde los primeros minutos y quería evitar que en cualquier tontería me pudieran sacar la segunda. No sabías muy bien lo que estaba pasando, pero bueno, al final lo hablamos todos en el vestuario y estamos convencidos de que hicimos lo correcto». El Leeds entonces tenía posibilidades reales de quedar segundo y ascender directo «pero en ese momento nadie se puso a pensar en eso, la gente se puso a pensar en que lo que nosotros hacíamos era lo correcto. En dos partidos se nos ha escapado el segundo puesto, pero yo creo que hay que hacer un balance muy positivo porque el equipo ha jugado a un gran nivel durante toda la temporada pese a ser una campaña difícil, con lesiones, y por méritos merecía subir, pero bueno, así es el fútbol. Ahora tenemos por delante los play-off».

Pablo, con una dilatada trayectoria tanto en el fútbol español como en el británico, se congratula de poder disfrutar de un técnico como el argentino de quien le ha sorprendido su meticulosidad y su forma de expresarse: «Es algo diferente al resto en la forma de expresarse, pero en distancias cortas es bastante cercano. Pero está sabiendo sacar lo mejor de mí . Lo prepara todo, cada entrenamiento, cada partido, el staff que tiene... es un estudioso del fútbol, de todos los detalles». Es el 'loco' Bielsa y su última gran locura ha sido sonada.



Segunda campaña seguida elegido como mejor jugador



Pablo Hernández, quien con 34 años todavía tiene una temporada más de contrato además de esta con la posibilidad de aumentar su vínculo con el Leeds por otra adicional si ascienden, acaba de ser elegido por la afición del conjunto británico como mejor jugador de la campaña 18/19 al igual que ya le sucedió el pasado curso 17/18. Pablo tiene claro que la mejor forma de devolver ese cariño a la hinchada es lograr el ascenso: «Ahora tenemos por delante un play-off en el que si el equipo está como ha estado la mayor parte de la temporada puede ascender. Para mí con 34 años volver a jugar en Premier como ya hice con el Swansea sería un regalo y de alguna forma devolver a toda la afición el cariño que me están dando». El futbolista castellonense, de hecho, es conocido por la afición del conjunto británico como Pablo 'El Maestro' Hernández y así se refieren a él cada vez que es reclamado en algún acto público e incluso en el estadio.