Busquets, absolutamente roto y sin palabras ante las cámaras

"Han sido mejores que nosotros. Han ido a por el partido desde el inicio y nos ha costado mucho su presión. Sobre todo al inicio de las dos partes. Cuando te hacen un gol y te aprietan arriba es muy difícil. Hemos tenido ocasiones pero tampoco ha podido ser", con esas palabras Sergi Busquets hablaba tras el encuentro. Casi sin encontrar las palabras añadió un perdón a la afición culé. "No te puedo decir nada. Pedir disculpas. Después de lo de Roma te vuelve a pasar esto", señaló.

"Falló táctico de no intentar controlar el partido o mérito del rival. Buena pregunta. Cuando un equipo te juega apretando tan arriba. Si no coges los segundos balones y no aprovechas los goles. Si hubiéramos hecho un gol... porque hemos tenido ocasoines para hacerlo", explicó.

A la pregunta de qué ha pasado en el cuarto tanto del encuentro, obra de Origi, el jugador azulgrana señaló que estaba sorprendido por ver qué había pasado en el último tanto del Liverpool. "No sé lo que ha pasado en el cuarto gol. Fallo de todos, han sacado rápido y han sido más rápidos que nosotros", explicó.