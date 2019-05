Tebas critíca el nuevo formato de Copa del Rey

Cada vez que comparece Javier Tebas no deja a indiferente a nadie. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) , criticó duramente el nuevo formato de la Copa del Rey, así como también advirtió del peligro que supondría para LaLiga la creación de una Superliga que sustituyera a la actual Champions League.



«Este formato ya estuvo, hay que recordar que ya existió hace años y fracasó. Era a partido único, era también hasta semifinales, que fue la que no tengo, fue la famosa final de la Copa del Rey, Recreativo-Mallorca», explicó Tebas sobre el nuevo torneo a partido único hasta semifinales —respaldado por su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales—, aprobado ya para la próxima temporada. El Mallorca mostró su disconformidad a esas palabras con un mensaje en Twitter defendiendo que «no estuvo tan mal tras eliminar a Valladolid, Madrid y Deportivo» en tono jocoso.





El fracaso no es que lleguen equipos pequeños a la final. Llevo 20 años luchando por la exposición de los pequeños, así que disculpad el malentendido. El fracaso fue una etapa en la que los grandes se desinteresaban de la competición restándole honestidad, exposición y relevancia — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 13 de mayo de 2019

Ante el revuelo,: «El fracaso no es que lleguen equipos pequeños a la final. El fracaso fue una etapa en la que los grandes se desinteresaban de la competición restándole honestidad, exposición y relevancia , así que disculpad el malentendido».Sobreque prepara la Asociacion de Clubes Europeos (ECA) el presidente avisó: «Estoy preocupado. Hablan de reformar la Champions y es una nueva competición. LaLiga corre peligro. En Italia ya hay clubes que quieren hacer un parón». Según las explicaciones de Tebas los campeonatos domésticos «son la fase previa para entrar en Europa» y el nuevo modelo otorgaría cupos fijos.Asimismo incidió en la necesidad de que «los políticos entren en el asunto» porque la «». De hecho Tebas reconoció que tiene qya que el Barcelona «está más dispuesto».El problema de esa nueva competición radica en que cambiaría el modelo audiovisual. «En cuatro o cinco años la desigualdad será enorme porque el dinero se repartirá entre los que vayan a la Champions» y añadió que «s».Sobre el partido de los lunes, Tebas fue meridiano e incluso apuntó a que la RFEF y Rubiales no se han opuesto, pese a que este último aseguró que «no habría más fútbol» los lunes. «Sí, lo establece el Real Decreto. Habrá partido los lunes, pero en otro formato. No será en abierto y también jugarán los grandes esos días».Tebas también contestó en referencia a los horarios las críticas por asignar el próximo Sevilla - Athletic a las 16:15. «También influye la humedad y otros factores», puntualizó.Finalmente ante la guerra abierta en el fútbol femenino con la RFEF fue claro y conciso: «Soy pesimista.».