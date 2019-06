La salida de Fornals, caliente, caliente...

En el Submarino van a pasar muchas cosas en las próximas horas y días. Con el pistoletazo de salida al mercado estival con los traspasos de Roberto Soriano y Nicola Sansone, el conjunto groguet trabaja a destajo para tener bastante avanzada la plantilla de la temporada 2019/20 cuando el equipo regrese a los entrenamientos.

La renovación de Javi Calleja como entrenador del conjunto groguet ha dejado paso a los primeros movimientos, —por ahora de salida—, en el Villarreal. Fornals y Pedraza (ambos están concentrados con la selección Sub-21) están cerca de abandonar el club, sobre todo el futbolista castellonense.

La oficialidad de la marcha de Fornals es inminente, puesto que ya está casi todo arreglado con el club de destino. El West Ham United del ex entrenador groguet, Manuel Pellegrini pagará unos 28 millones de euros por el traspaso del mediapunta. Una cifra que roza la cláusula de rescisión del futbolista que está cifrada en algo más de treinta millones de euros. A la operación le quedan tan solo flecos para que se cierra de manera definitiva y a partir de ahí tan solo resta el anuncio oficial del traspaso. El West Ham no es la primera vez que va detrás del futbolista, por el que ya pujó en anteriores ventanas de fichajes. El Villarreal de esta forma recuperará parte de la inversión realizada para sacarlo del Málaga en su día por unos once millones.

Por otro lado el club espera que se cierren también unos últimos detalles para hacer oficial la continuidad de Cazorla una vez el asturiano ya ha finalizado su concentración con la selección española.

La idea del club era hacerlo oficial de cara al acto de presentación de los abonos de la próxima temporada, que se celebrará mañana pero la renovación está cerrada.