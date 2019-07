¿Cómo conseguir a Pelé en el FIFA?

FIFAMobile es uno de los 100 juegos más descargados en versión móvil y una de sus posibilidades es jugar con futbolistas ya retirados. Entre ellos están Ferdinand, Roberto Carlos, Maldini, Van Basten o Gullit entre otros. Una de sus joyas es Pelé. El futbolista brasileño aparece con un 100 de media de base -el máximo posible- y un usuario fue hace solo dos semanas uno de los grandes agraciados en conseguir al delantero. De hecho, compartió ese dato en redes sociales, ya que no creía haber tenido la fortuna de haber logrado a la estrella de la 'canarinha' canjeando unos puntos de manera gratuita en el juego.

El evento TOTS es uno de los más importantes cada año en FIFAMobile y en el mismo había la posibilidad de ir abriendo sobres para lograr a los mejores jugadores del año. Con jugadores del once titular europeo y también de cada liga, el usuario no se esperaba que canjeando unos puntos iba a aparecer Pelé. Y compartió la historia en redes. @fhefherfher es el usuario que tuvo la fortuna y rápidamente dejó muestra de ello en Twitter. "tutiofifa mira lo que me salió cambiando ptos estrella del TOTS, será un bug? no aparece ni como posibilidad esa recompensa", señaló el usuario, a quien FIFA contestó.

"Hey, iconos prime son una recompensa posible en las recompensa de estrella del TOTS. No es un 'bug' (error del juego). Enhorabuena, ahora tienes a Pelé. Es un premio muy complicado, pero ya lo tienes", señalaba @amt5791, productor asistente de EA Sports FIFA Mobile.



Ronaldinho, otra de las posibles recompensas

El evento 'Búsqueda del tesoro: Amazonas' es el que está actualmente en FIFAMobile y en el mismo aparece Ronaldinho como uno de sus premios. ¿Tendrá alguien la misma suerte que con Pelé?