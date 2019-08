El Villarreal se impone a India en el debut

No hubo lugar para la sorpresa en el primer partido del Cañamás Naranja COTIF Femenino. El Villarreal se impuso a la Selección de India por dos tantos a cero. Aunque las asiáticas intentaron poner en un aprieto al equipo castellonense, el submarino amarillo fue superior y suma tres puntos en su estreno en el torneo alcudiano. El Cañamás Naranja se celebra estos días junto al COTIF Sub'20 masculino en el Estadio de Les Arcs de l'Alcúdia.

Empezó con energía el Villarreal, que tuvo su primera ocasión cuando apenas se llevaban dos minutos de partido, aunque Sheila cruzó demasiado su lanzamiento, que se fue fuera. India quiso demostrar que no está de paso en este COTIF y Bala se mostró muy activa, generando peligro siempre que el balón pasaba por sus botas. No obstante, se adelantó el Villarreal en una jugada enrevesada dentro del área que, tras varios rebotes, terminó en gol de Sheila.

El equipo castellonense quiso llevar el peso del partido, pero bien por imprecisiones propias o bien por los aciertos defensivos de las indias no lograba aumentar su ventaja. India tuvo la oportunidad de empatar con un remate de Ratanbala tras una gran jugada de Bala, pero erró.



El Villarreal pudo marcar gracias a Ayaki, que probó suerte desde lejos, pero Aditi detuvo el disparo sin problemas. Lo intentó también India, con un lanzamiento de falta directa que Bala envió por encima del larguero.

Ya en la segunda mitad, India quiso revertir la situación y empezó enchufada. Nuevamente, con una falta directa tuvo la oportunidad de empatar, el disparo de Ratanbala salió fuera. También a balón parado tuvo una doble ocasión el Villarreal: la falta sacada por Prades fue despejada por Aditi y el rebote cayó en las botas de Colonques, que se topó de nuevo con la guardameta india.

La propia Colonques se atrevió, apenas un minuto después, con un nuevo libre directo, aunque estaba muy lejos y el disparo se fue por encima de la portería. India no se dio por vencida y tuvo el empate muy cerca, cuando Bala chutó desde fuera del área y el balón se estrelló en el palo.

Sin tiempo apenas a reaccionar, una gran jugada por la banda izquierda culminó con un pase de Albeta para Naza, que, sola ante la portera, marcó con una brillante vaselina.

Poco más deparó el partido, ya que a medida que el tiempo se acababa, ambos equipos tenían menos fuerzas. De hecho, India continuó en su empeño por recortar distancias, aunque lo hizo con más corazón que acierto. Al final, victoria cómoda de un Villarreal que presenta su candidatura a hacerse con el trofeo del torneo.



Calendario COTIF CAÑAMÁS Naranjas Femenino

Jueves 1 de AGOSTO

India-Vila-real 0-2

viernes 2 de AGOSTO

Mauritania-España H 20:00

sábado 3 de AGOSTO

India-Bolivia H 20:00

domingo 4 de AGOSTO

Mauritania-India H 18:45

España-Vila-real H 20:30

lunes 5 de AGOSTO

Vila-real-Mauritania H 18:45

Bolivia-España H 20:30

martes 6 de AGOSTO

Vila-real-Bolivia H 18:45

Miércoles 7 de AGOSTO

Bolivia-Mauritania H 18:45

España-India H 20:30

jueves 8 de AGOSTO (GRAN FINAL)

n 1º CLASIFICADO - 2º CLASIFICADO H 20:00