"Primer entrenamiento que vea una carita, ¡a tomar por culo!"

Se acerca el debut del Real Mallorca en LaLiga Santander tras su ascenso y Vicente Moreno, su técnico, ha sido captado por las cámaras de IB3 dirigiéndose de forma vehemente a sus jugadores. Al técnico de Massanassa no le han gustado las caras de sus jugadores, así como cierto retraso que se llevaba en la sesión, y no ha dudado en decirles bien clarito que muchos de ellos están "regalados" entrenando con un equipo de Primera División, así como que no le temblará el pulso en adelante en prescindir de futbolistas aunque se tenga que "quedar con ocho".

El conjunto bermellón disputa este fin de semana su último amitoso ante el Levante antes del estreno liguero.