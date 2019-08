Robert Moreno, seguro de convencer a la gente de que merece el puesto

Moreno, oficialmente seleccionador nacional desde que el pasado 19 de junio dejara el cargo Luis Enrique Martínez por un grave problema familiar, admitió que "la gente desde fuera es normal que tenga dudas".

"Entiendo que se pregunten quién es Robert Moreno, pero voy a intentar demostrarles que soy alguien que merezco esto. No lo voy a intentar, lo voy a conseguir seguro", manifestó en declaraciones al programa 'El Partidazo' de la COPE.

"'La España de Moreno' va a jugar agresiva, al ataque y robando balón, pero sabiendo que hay un rival", resaltó el técnico de la selección española, quien, por otro lado, declaró que "no convencería" al barcelonista Gerard Piqué para que volviera al equipo nacional y que si quisiera regresar "él debería dar el primer paso".

El técnico catalán comentó que "los jugadores tienen que saber que si no lo hacen bien no estarán en la selección. No puede haber alguien que se grabe el nombre en la camiseta de la selección y no deje de venir nunca, eso no es bueno. Siendo egoístas, lo mejor que podemos hacer con los jugadores es obligarles a dar el máximo permanentemente".

En cuanto a la polémica de la primera jornada, la aplicación de la circular 4 en la que se indica que las entradas por detrás en zonas con riesgo de lesión, como el tendón de Aquiles, serán sancionadas con tarjeta roja, declaró que para él "todo lo que sea proteger a los jugadores", le "parece bien"

"Es muy difícil para los árbitros valorar la intencionalidad y estoy seguro que los jugadores van a ir con mucho más cuidado a partir de ahora", dijo.

"Estoy seguro que ni Modric ni Molina tuvieron mala intención. Ayer estuve en el Wanda y cuando vi lo de Molina pensé: 'Que lo expulse, que lo expulse, que lo expulse...' porque si no lo llega a expulsar hubiésemos tenido lío", apuntó

Y en cuanto al brasileño Neymar, recordó que en los tres años en los que le conoció en el Barcelona "fue un jugador increíble", pero que no tiene "elementos suficientes para decirle a Valverde o Zidane si son buenos para su equipo", agregó Moreno.