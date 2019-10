Oportunidad para la 'unidad B'

El partido contra el Levante UD en Miralcamp es un amistoso, sí, pero la unidad B de Calleja sabe que no hay mejor ocasión que esta para intentar hacerse un hueco a codazos en el equipo.

Actualmente el conjunto amarillo tiene a siete internacionales repartidos por el mundo debido a la ventana FIFA —los cuatro que están con España, a los que se unen Anguissa y Ekambi con Camerún, y Samu Chukwueze con Nigeria— y el último precedente de un futbolista que se marchó con sus selección para estar diez días fuera, en concreto en el caso de Chukwueze, hizo que el jugador en cuestión perdiese la titularidad de la que había gozado en las tres primeras jornadas para pasar a no jugar o ser suplente ante Leganés y Valladolid en los dos choques inmediatamente posteriores.

Obviamente, eso no significa que los siete internacionales vayan a ser suplentes en el campo del Espanyol dentro de diez días en el regreso a la competición liguera, pero sí que puede abrir la puerta del once a una serie de jugadores que están llamados a tener un papel más importante del que ahora tienen en el equipo.

En ese grupo de jugadores 'aspirantes' que se han quedado en Vila-real trabajando a las órdenes de Calleja están hombres como Ontiveros, Trigueros, Morlanes, Carlos Bacca e incluso Moi Gómez, quien empezó siendo uno de los jugadores más destacados del equipo, pero ahora ha adquirido un papel residual . Algunos han jugado más que otros, pero los cinco están llamados a tener un papel principal, eso sin contar a jugadores como Funes Mori hasta hora inédito ante el buen rendimiento dado por Albiol y Pau en el eje de la zaga, o Mario Gaspar y Rubén Peña, inmersos en una batalla por ver quien se adueña del flanco diestro de la zaga.