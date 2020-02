Mir muere matando a Quique Hernández

El ex entrenador del Hércules CF, Vicente Mir, afirmó este miércoles, tras despedirse de los jugadores tras ser destituido este martes, que el presidente del club, Quique Hernández, no es una persona que va de cara y que nunca tuvo confianza en él.

"Desde el principio no me quería, por lo que fuera, y cuando ha tenido la oportunidad la ha aprovechado", dijo ante los medios el preparador valenciano.

"He trabajado muy a gusto aquí mientras he estado con Juan Carlos (Ramírez), Paco Martínez y Paquito (comisión deportiva), pero Quique Hernández es una persona que no va de frente nunca. No he confiado en él. Ni él en mí", argumentó.

Mir dijo que estaba confiado en que el equipo podía salir de la crisis deportiva en la que se encuentra y calificó como "sorpresa" su destitución porque recordó que el domingo los dirigentes le dijeron que tendría una semana más de margen.

"El fútbol tiene estas cosas, no hay que darle más vueltas", dijo el valenciano, quien admitió que el balance como entrenador "no ha sido bueno en cuanto a puntos (8 de 24), pero tampoco tan malo como la gente dice".

"Exceptuando el partido que nos quedamos con diez en el minuto 1, todos los demás los hemos podido ganar. No hemos tenido la suerte necesaria, pero el equipo iba a más", añadió el entrenador.

Mir, por último, confió de nuevo en que la plantilla podrá evitar el descenso "si le dan tranquilidad y cree en ella misma" y pidió a la afición del Hércules, a la que calificó como "de lo mejor del club" que ayude al equipo.