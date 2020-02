Traje de gala en el Wanda para buscar una plaza Champions

La trayectoria del Villarreal CF en los últimos enfrentamientos ligueros necesita una prueba de gran envergadura para confirmar que su buen momento no es un espejismo. Que los mimbres que poseen los integrantes de la plantilla dirigida por Javi Calleja pueden dar pie a brotes de quimera. No solamente por los puestos europeos que tanto ansian en la Plana Baixa, sino que sus objetivos pueden verse magnificados. La Champions, competición que no saborean desde hace aproximadamente tres años y medio, tras la eliminatoria de Playoff de ascenso ante el AS Monaco que les apeó de la máxima competición europea a nivel de clubes, está más cerca de lo que se preveía al inicio de curso.

Los amarillos viajan al Wanda Metropolitano con la oportunidad de asaltar la cuarta plaza tras 1.136 días sin invadir un lugar del top4 de LaLiga Santander. Lo hará sabiendo lo que haya sucedido a diez kilómetros de distancia en el enfrentamiento entre Getafe y Sevilla, donde sus intereses velarán por una victoria azulona que les abra paso. Los de Bordalás se sitúan terceros y el Sevilla sexto, un puesto por encima de los groguets, y la Real Sociedad es quien limita la frontera entre un torneo u otro. El club amarillo sabe cuál es la ecuación para arrancar la semana con la felicidad de estar en la parte ilustre de la clasificación, pero la parte más importante depende de ellos mismos. Sin embargo, la tarea es tan motivante como ardua, ya que el escenario donde medirán fuerzas con el equipo del Cholo Simeone es prácticamente infranqueable.

Así lo comprobó el Liverpool el pasado martes. El contexto en el que se vio envuelto fue incómodo, hostil e infernal. El feudo rojiblanco fue capaz de desactivar al mejor cuadro a nivel mundial y dejarle sin el mínimo margen de demostrar sus recursos. Sin embargo, y pese a que el Barcelona haya sido el único conjunto capaz de salir victorioso de la casa colchonera, la irregularidad y los sinsabores es el motivo por el cual, en competición doméstica, el barco capitaneado por el técnico argentino del Atlético de Madrid navegue entre aguas templadas y lluvias torrenciales.

Para la batalla, Javi Calleja se deja en Miralcamp a Barbosa, Quintillà y un Morlanes que, pese a haber recibido el alta médica esta semana, no entró en la lista. Sí lo hizo Alberto Moreno, quien tuvo también el visto bueno por parte de los servicios médicos recientemente. No en vano, todos los focos estarán depositados en Paco Álcacer. El delantero de Torrent estuvo encima de la mesa por si Enrique Cerezo no conseguía hacerse con Edison Cavani, pero finalmente puso rumbo al La Cerámica pese a no darse el caso.