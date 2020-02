La clave del éxito del CFR Cluj, rival del Sevilla FC en Europa League: ¿restricción sexual?

George "Gigi" Becali , presidente del Steaua de Bucarest, está convencido de cuál es la clave del éxito del CFR Cluj, su principal competidor en la Liga rumana - ha acabado como campeón de nuevo la Liga regular y ahora disputará la fase decisiva por el título- y el rival este jueves al Sevilla FC en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League: "Los jugadores del Cluj tienen relaciones sexuales solo una vez a la semana. Se reúnen con mujeres solo una vez a la semana". Por contra, piensa que los jugadores del Steaua "están haciendo el amor con sus novias con demasiada frecuencia, por eso últimamente no juegan tan bien al fútbol".

El Steaua está lejos de la cabeza de la clasificación y Becali cargó contra uno de sus jugadores, Florinel Coman: "No descansa y luego se le ablandan las rodillas. Hay que tener más responsabilidad en la vida, porque el fútbol es un juego de equipo y él a veces eso no lo comprende. Se sentará en el banco y no jugará más".



El Sevilla-CFR Cluj declarado de alto riesgo



La Comisión Antiviolencia acordó este miércoles declarar de alto riesgo el Sevilla-CFR Cluj que se jugará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este jueves.

El partido corresponde a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa. En el partido de ida el resultado fue de 1-1.