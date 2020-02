Villa y el equipo inglés por el que pudo fichar antes del Atlético

David Villa sigue desvelando detalles de su carrera, que hasta que no se ha retirado de la práctica del fútbol profesional no ha podido contar. El delantero asturiano ex del Valencia CF reconoció en una entrevista en la BBC que pudo marcharse a la Premier League antes de recalar en el Atlético de Madrid. ¿A qué club pudo ir David Villa?

"Estuvimos en muchas reuniones y hubo muchas llamadas. Pensé al noventa por ciento que me iría al Arsenal con Arsene Wenger, pero en ese momento no llegamos a un acuerdo. Llegó el Atlético de Madrid y en tres o cuatro días lo arregló todo. No sé qué hubiera pasado si hubiera firmado con el Arsenal. Estoy muy contento de haber firmado con el Atlético de Madrid, no solo por ganar la Liga, sino por todo. Estoy muy feliz de haber tomado esa decisión", aseguró el asturiano para la BBC.



Homenaje a Villa en Mestalla

David Villa será homenajeado el próximo sábado por el Valencia CF. El 'Guaje' será protagonista en la previa del partido frente al Real Betis, estrenará lona en la fachada de Tribuna y hará el saque de honor.