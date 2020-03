¡Lo que faltaba! Robo en el Nou Camp de Morvedre durante la cuarentena

El Atlético Saguntino, que milita en el Grupo VI de Tercera División, ha denunciado un robo masivo de material en sus dependencias, el tercero en los dos últimos meses y que ha dejado a la entidad "sin absolutamente nada", según informa el club en un comunicado.

"Hoy al acudir al campo hemos visto como nuestra batalla ya no es solo contra el maldito COVID-19, es por la barbaridad que nos han hecho en el Nou Camp de Morvedre", explica el comunicado, que echa la culpa de lo sucedido a los partidos políticos, que se niegan a que el club tenga unas instalaciones dignas.

Tras criticar "la inutilidad" de los partidos ante esta situación, el club recuerda que les han reventado "todas las puertas vestuarios, oficinas, almacenes, todo tipo de material deportivo e informático, lavadoras, secadoras y furgoneta". "Nos han robado todo lo que teníamos para seguir al pie del cañón en nuestro modesto club. Estamos al borde del abismo. La situación es muy crítica", indica el comunicado.



Un duro comunicado



El primer equipo del Atlético Saguntino, que descendió de Segunda División B hace un par de temporadas, ocupaba en el momento de la interrupción de las competiciones hace dos jornadas la séptima posición de su grupo de Tercera División.

Tras la disputa de veintiocho jornadas del campeonato, tiene cuarenta puntos y se encuentra a ocho de la cuarta posición, que permite disputar la promoción de ascenso. "¿Cómo le decimos a los jugadores de nuestro club, sobre todo a los más pequeños, que no pueden usar las instalaciones porque no son seguras?, ¿qué dice esto de un club que en 2022 va a cumplir cien años?, ¿qué dice esto de nuestro Ayuntamiento y de la seguridad que nos ofrece?", se pregunta el club.

Después de pedir que cese la discriminación hacia el Atlético Saguntino, el comunicado también da las gracias a los partidos políticos que les apoyan en sus reivindicaciones.



La respuesta del Ayuntamiento

La directiva del equipo romano está muy decepcionada y cabreada con la situación. Denuncian la falta de respuestas políticas ante una situación que ya se ha repetido en diversas ocasiones. Ni la cuarentena ni el estado de alarma ha sido capaz de frenar a los ladrones. "Nos han hecho polvo", manifiesta una fuente del club.

Horas después de la publicación del comunicado llegó la respuesta oficial por parte del Ayuntamiento. Dario Moreno, el alcalde de Sagunt, expresó su "total solidaridad con el club y con toda la afición" romana. "Inmediatamente he hablado con la Guardia Civil para interesarme por el caso y pedir el máximo esfuerzo para detener a los responsables, así como ponerlos a su disposición".

"Igualmente he hablado con Juanma (presidente del club), me he interesado por la cobertura del seguro y me he comprometido a acelerar al máximo el pago de la subvención nominativa de 75.0000 euros de 2020", indicó el alcalde. "Todo mi respaldo al gran trabajo que realiza la directiva contra viento y marea", añadió.

Por último, Dario Moreno afirmó que "este episodoio demuestra la necesidad de un estadio municipal, tal y como ha venido defendiendo el equipo de Gobierno desde la legislastura anterior", así como que "seguiremos apostando por este proyecto de futuro para nuestra ciudad".