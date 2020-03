¡Vaya rajada de Bruno Fernandes!

El jugador portugués del Manchester United, Bruno Fernandes, acaba de ganarse un buen puñado de enemigos en el vestuario inglés. Según el medio portugués Record, el centrocampista ha lanzado un mensaje envenenado contra algunos de sus compañeros.

"Hermano, mejor no digo nada. Que quieres que te diga, prefiero no comentar. Pienso muy mal de algunas actitudes de algunos jugadores. En realidad de la no actitud, porque no la tienen. No quieren estar aquí, no quieren jugar. Pasan un año aquí ganando dinero y se van. Una mierda de actitud, por el amor de Dios..." señalaba el mensaje del portugués, desvelado por Record.

Veremos como reciben a Bruno Fernandes en la vuelta a la competición después del polémico dardo a sus compañeros. Tras llegar en enero procedente del Sporting de Portugal por 55 millones de euros, el centrocampista portugués se ha convertido en una de las piezas clave del cuadro de Ole Gunnar Solskjaer. Hasta el parón de la Premier League, había disputado nueve partidos con el United siendo titular en ocho de ellos. Además, Bruno Fernandes ha jugado el 100% de los minutos en Liga, lo que demuestra su peso en el equipo.