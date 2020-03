El desgarrador testimonio de Dybala sobre el Coronavirus: "Ahora me puedo mover"

Paulo Dybala ha explicado por videoconferencia desde su domicilio al canal de TV de la Juventus como está viviendo su enfermedad tras dar, como su pareja Oriana, positivo por Coronavirus, y lo hizo con testimonios que desvelan la dureza de la enfermedad incluso para un deportista joven y de elite como él: "En cuanto intentaba andar sentía una gran pesadez. Por fortuna me pasaba a mí, para Oriana las cosas han sido mejores (...) Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada (...) Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente. Estoy bien, pero he tenido síntomas fuertes hasta hace dos días. Ahora puedo moverme, caminar e intentar entrenar. Cuando lo probaba en los peores días a los cinco minutos no podía hacer nada, me fatigaba enseguida y me dolían los músculos".