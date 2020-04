Se filtran los audios del enganchón

El Larguero de la Cadena SER ha accedido a parte de los audios de la reunión entre la Federación, LaLiga y el sindicato de futbolistas (AFE) en el que discuten sobre las condiciones para la vuelta del fútbol. Esta es parte de la conversación, plagada de tensión y rifirrafes:



Rubiales (RFEF): "¿Cada cuantas horas queréis jugar? ¿72 o 60? Pero que me digáis algo.

Aganzo (AFE): "Si no tenemos un calendario, ¿cómo vamos a decir las horas?"

Rubiales: "¿Qué más da el calendario?

Aganzo: "Si entendemos que tiene que acabar antes del 31 de julio, si entendemos que la competición tiene que empezar en septiembre, si termina en noviembre€ pues diferentes escenarios".

Rubiales: "Vamos a ver si lo estoy entendiendo. En función de si tiene que acabar antes o después, vosotros estáis dispuestos a cambiar la forma de pensar sobre la distancia entre partido y partido".

Aganzo: "Eso se llama flexibilidad, Luis".

Rubiales: "Eso no se llama flexibilidad, eso se llama otra cosa que yo no lo voy a decir aquí. Si tú la salud para garantizarla tienes que estar en un mínimo de horas, ahí no hay flexibilidad".

Aganzo: "Te estoy diciendo que dependiendo de cómo van a ser las diferentes fechas, los futbolistas deberán decidir si deben asumir ese riesgo o no".

Rubiales: "Ah, vale, perfecto. Es inentendible. Me llevo las manos a la cabeza. No lo puedo decir más claro".

Rubiales: "Estás dispuesto a ceder en cuanto a las horas de descanso si los futbolistas están dispuestos a ceder? Lo que tenemos que dar es un mensaje claro de protección al futbolista".

Aganzo: "Ya sabes que el FIFPRO está en 72 y nosotros vamos a morir con esa hora".

Rubiales: "Pues ya has concretado".

Aganzo: "Vamos a hacer todo lo posible por cumplir las 72 horas que dice el FIFPRO".

Rubiales. "A mí no hace falta que me lo pidas porque no lo voy a permitir. Por qué a mí me mandas cartas a la Federación cuando no puedo poner los horarios de Segunda B y ahora que puedes decir 'no vamos a permitir que se juegue antes de 72 horas' no lo dices claramente?".

Aganzo: "Lo estoy diciendo, Luis".

Rubiales: "No, dices 'vamos a hacer todo lo posible'. Pues tenemos un acuerdo con la Federación, porque la Federación tampoco lo va a permitir. Quédate tranquilo y no es necesaria una carta.

Rubiales: "¿Qué opinión tienes de los horarios? Vamos a permitir que se televise a las 18:00, a las 20:00, a las 19:00 a treinta y tantos grados? ¿O los partidos de esas horas se vana a jugar todos por la noche?".

Aganzo: "Está claro, Luis. Tú has sido presidente del sindicato y sabes perfectamente lo que opinan nuestros compañeros. Las temperaturas son muy importantes€"

Rubiales: "Yo sé lo que opino yo, pero no sé lo que opina LaLiga€ Van a querer poner muchos horarios y van a querer jugar sábados y domingos, miércoles y jueves€ igual el que juegue el jueves y el sábado ya no cumple las 72 horas. Todo esto, yo soy el primero que va a ayudar, pero con unos mínimos de salud. A lo mejor LaLiga tiene que entender que para que esto salga solo se puede jugar domingos y jueves. O sábados y miércoles. Estas cosas las tenemos que poner encima de la mesa, de manera amistosa, ya. Para cuando llegue el momento, todo lo que sea en verano todavía agrava más la situación física de los jugadores y de los árbitros, que también tienen que correr y no paran. Yo creo que todo eso tenemos que protegerlo. Con todo el cariño del mundo: el negro sobre blanco. Ponedmos muy clarito lo que queréis. Como ahora: mínimo de 72 horas. Eso perfecto. Ya tenemos una posición clara".

Del Campo (LaLiga): "Por alusiones. Primero: no es ni momento ni lugar para que saquemos esto. Indudablemente no hay calendario. En lo que se refiere a lo de las 48 horas, no es así lo que se está diciendo. Yo le pregunté a David Aganzo y él lo que me contestó es que serían flexibles. Pero en ningún momento me dijo 'sí' a las 48 horas. Y os lo puedo asegurar. Ya se ha pronunciado Aganzo con la suficiente claridad como para resolver este asunto. No le demos vueltas, que insisto, actualmente no es ni el momento ni lugar. No sabemos si vamos a empezar, no sabemos nada. Coño, haced el favor, hombre. Tampoco es cuestión de que estemos como un muñeco de pim pam pum. Seamos más reflexivos que ponernos ahora a hablar de horarios. ¿No hemos hablado hace un momento de soluciones creativas y originales? No, vamos a esperar un poco a ver cómo se desarrollan las cosas. Y lo digo con la mejor fe del mundo".

Rubiales: "En la reunión, Carlos, tú le preguntas a Aganzo si estarían dispuestos a ser flexibles y jugar cada 48 horas. Y Aganzo contesta literalmente que 'están dispuestos a ser flexibles para minimizar los impactos económicos'. Ante tu propuesta de las 48 horas. Todos entendimos lo que entendimos, nos quedamos un poco extrañados€ Después, lo que haya salido público o no€ Nosotros estamos comentando lo que salió en aquella reunión. Fue tal cual lo estoy diciendo. Ahora, ya lo ha aclarado él. Si ya lo ha aclarado. Lo que queríamos es que nos dijeran desde el sindicato cuál es el horario mínimo que estipulan. 72 horas. Pues ya sabemos que ningún partido debe jugarse sin que ninguno de los dos equipos haya descansado al menos 72 horas. Perfecto. Ya tenemos claro el criterio del sindicato. No hay ningún problema"

Rubiales: "Te pido que llegue eso desde AFE. Nos han llegado noticias de que están llegando otras cosas. David, a mí me han llamado jugadores con los que habéis hablado. Les habéis dicho, que me lo han dicho, que no les estamos defendiendo, que nosotros somos€ me lo han dicho. Este tipo de reuniones está muy bien para que quede esta postura y oye, llegado el punto, si a mí se me demuestra que se está tergiversando las palabras de la Federación, me reservo el derecho de hacer público esto".

Aganzo: "A mí, Luis€".

Rubiales. "Que se vea la postura de la Federación en todo momento. Creo que tenemos que ser justos, ¿vale?".