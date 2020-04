"Precipitar la vuelta puede derivar en un solteros contra casados"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este jueves que con todo el "montón de mierda" que está generando la pandemia del coronavirus en todos los ámbitos querer pensar en fútbol le "resulta complicado" y abogó por realizar una pequeña pretemporada antes de jugar, porque querer "precipitar la vuelta podría derivar en un solteros contra casados".

El técnico del Rayo aseguró que lo que más le gustaría ahora mismo es que "esto se normalizara y el fútbol acabará su temporada sin más problemas, pero lo que creo es que los tiempos no los marcamos nosotros, los marca un virus". Además, "no tengo dudas que se acabará la temporada y si hay que competir en verano no habrá problemas, pero jugar con gente en el campo va a ser muy difícil. Creo que lo tendremos que acabar sin gente porque nos jugamos también nuestra salud y queremos hacerlo con garantías", confesó.

Para Paco Jémez lo más importante en su plantilla es "preocuparse por la persona" y los condicionantes que van a rodear a cada uno ya que "algunos pueden tener familiares infectados o fallecidos y gente cercana que esté sufriendo la crisis económica en su actividad".

"Todo esto crea incertidumbre. Hay muchos condicionantes que hasta ahora no habíamos controlado y muchos problemas y muy gordos. Hablar con un jugador y decirle que tiene que comprometerse no se lo voy a decir. Confío en ellos. Hay que estar al lado de ellos más en el aspecto mental viendo todos los muertos que hay, los negocios que cierran y las vidas que se pierden", destacó.

Para Paco Jémez, a nivel físico, no le preocupa el estado en el que puedan volver sus jugadores. "Sé que los jugadores se cuidan, aunque sí que tendremos que hacer una pretemporada antes. Si no la hacemos no habrá un mínimo de rigor y veremos un solteros contra casados".

"Aún así, querer pensar en fútbol ahora resulta complicado. Con este montón de mierda que tenemos alrededor, igual alguno nos escucha hablando de fútbol y le parece hasta ofensivo", concluyó Jémez, que participó en una charla de entrenadores organizada por la Federación de Fútbol de Madrid.