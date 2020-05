El desgarrador testimonio del padre de Reyes: "Mi única salida es ir al cementerio cada mañana"

El padre de José Antonio Reyes encogió el corazón de todos los espectadores que vieron la entrevista que condeció a Vamos de Movistar. El familiar del futbolista relató cómo es su día a día desde que perdió a su hijo, hace prácticamente un año, en un accidente de coche.

"No te lo puedes ni imaginar. Mi única salida es ir al cementerio a las nueve de la mañana y para acá (para casa). No salimos de aquí para nada. Mi mujer ha perdido ya 40 kilos y no ha pisado ni el escalón de la calle. Esto lo piensas todos los días, te lo recuerdan por una parte o por otra", señalaba en un reportaje recordando al utrerano.

Además, añadió que tampoco ha visto un partido de fútbol desde lo que le ocurrió a su hijo, ya que es cuando más recuerda a Reyes. Sin embargo, solo vio uno: el que le dedicaron el Extremadura y el Sevilla. "No he visto ningún partido de fútbol ni nada. Solo el del homenaje del Extremadura. Y el derbi ni siquiera lo pudimos ver. Son de los días que más lo recuerdas y esos son los peores que puedes pasar. Su Sevilla lo era todo para él."