La 'injusticia' del 'play-off express' con Alejandro Ferrer

Se llama Alejandro Ferrer, es el capitán del Benicarló que esta singular temporada se ha clasificado par disputar el no menos singular 'play-off express' de ascenso a Tercera División, lleva 13 temporadas consecutivas en el club y no va a poder participar en la primera e histórica cita por el ascenso de su equipo debido a una amarilla que vio el 6 de marzo y que le obligaba a cumplir ciclo de amonestaciones.

Ha remitido la siguiente carta a Federación valenciana solicitando un indulto que no llegará casi con total seguridad, pero que confirma lo complicado que va a ser gestionar una situación tan inusual también para los comités:

"Señor presidente de la federación valenciana de futbol y su respectivo equipo de trabajo:

Este escrito, sin ningún tipo de intención de ofender, va dirigido a ustedes.

Soy jugador del Club Deportivo Benicarló y gracias a los compañeros, tengo el honor de ser el capitán del equipo con mucho orgullo de representar a mi pueblo donde he jugado toda la vida. Llevo 13 años interrumpidos en el club, tengo más apego en este vestuario que en cualquier casa que he podido vivir.

Este año hemos sido campeones de liga de preferente y nos hemos ganado el derecho a jugar un polémico Play -Off exprés.

Son decisiones muy complicadas para ustedes, siempre van a tener quejas de unos o de otros pero todavía no soy capaz de entender que por una tarjeta amarilla del 6 de marzo antes de que pasara desgraciadamente el confinamiento debido al covid-19, al ser la quinta tarjeta amarilla de la liga "regular" me digáis que no puedo jugar el partido sin duda más bonito e importante de mi vida.

No puedo jugar la promoción con mi club y mi pueblo donde no voy ni a comentar todos los obstáculos que hemos tenido que superar para llegar hasta aquí.

Una promoción de ascenso a tercera división!!!

Solo les pido que recapaciten 5 minutos antes de decidirlo.

También comentar que no tengo ninguna duda de que mi equipo esta sobradamente preparado para afrontar tal partido.

Gracias por su tiempo.

Un saludo"

EL CD Benicarló estudia recurrir la sanción acorde a un articulo del reglamento de FFCV con la intención de poder revertirla.



La sede, al caer

Ese play-off todavía no tiene sede oficial al tener que descartarse l'Alcúdia debido a unas obras relacionadas con el terreno de juego, dañado por las raíces de unos árboles colindantes. En ese contexto son varias las alternativas que maneja FFCV entre las que se encuentran Alberic, Mislata, Riba-roja y Carcaixent. El ente federativo quiere anunciar la sede definitiva este lunes.