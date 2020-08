El Barcelona impide a Arthur entrar en el Camp Nou

Arthur Melo volvió a Barcelona tras declararse en rebeldía ante la falta de minutos después del acuerdo con la Juventus de Turín y quiso presenciar, en directo, el encuentro ante el Napoli, pero el club se lo ha impedido.

El brasileño no era una de las personas acreditadas para ver el choque contra los italianos. Pese a ello, el centrocampista acudió al estadio convencido de que, independientemente de las restricciones y medidas estrictas de los culés ante la situación generada por la pandemia, iba a entrar en el campo. No obstante, tuvo que regresar a su domicilio, además, al no conocerse todavía si es positivo o no en coronavirus, ya que se hizo la prueba cuando volvió de Brasil.

Sin embargo, la situación entre el club y el medio está más tensa que nunca. Su desplante de no ir a los entrenamientos hace que tenga pendiente una reunión con Eric Abidal para tratar su caso. Incluso, se baraja la posibilidad de que ni entre convocado en la fase final en Lisboa.