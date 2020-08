Bartomeu acepta dimitir si Messi lo pide públicamente

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, estaría dispuesto a dimitir y convocar elecciones inmediatamente si Leo Messi dijera de manera pública que él es el problema por el que el astro argentino quiera marcharse de Can Barça, según ha asegurado TV3. De este modo se confirmaría la teoría de que, tras el burofax enviado al club por la estrella culé, Bartomeu habría reflexionado y cambiado de opinión acerca de seguir siendo el máximo mandatario del Barça, ya que hace tan solo unas semanas el propio presidente comunicó que no tenía la menor intención de renunciar a su cargo.

A pesar del mensaje de Bartomeu, se antoja complicado que Messi recapacite y se quede en Barcelona, ya que el presidente no sería el único problema por el que el '10' habría decidido hacer las maletas. Por un lado, las debacles en Champions League (desde Roma hasta el 2-8 del Bayern) junto con la falta de un equipo ganador que pueda luchar por todos los títulos sería uno de los motivos por lo que Leo buscaría un nuevo reto a nivel deportivo. Por otro lado, la gota que habría colmado el vaso sería la llegada de Ronald Koeman. El nuevo técnico azulgrana y la 'pulga' mantuvieron una charla en los últimos días y el capitán culé no quedó muy satisfecho con el holandés. En definitiva, parece que no hay marcha atrás y todo apunta a que Messi no continuará en el FC Barcelona la próxima temporada.