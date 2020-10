Luis Suárez desvela el posible futuro de Leo Messi tras acabar contrato

Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid, ha vuelto a defender a su amigo Leo Messi y a criticar a Josep María Bartomeu. Ya lo hizo con una rajada días antes de su marcha al club colchonero y lo ha repetido durante este parón. En una entrevista concedida para ESPN, el uruguayo asegura que el Barça tendría que "haber respetado la decisión de Leo de querer irse". "Que Messi se quisiera ir del Barça no fue un gesto para mí. Tendrían que haber respetado la decisión de Leo", manifestó en referencia a la actitud del presidente Josep María Bartomeu.

"Por respeto a la relación que tengo con Leo no diré lo que hablamos en su momento, pero él vivió una situación difícil y complicada", aseguró el charrúa. "Él se quería ir y el club no quería. Yo traté de apoyarlo, cuidarlo y que se distraiga un poco. Las cámaras estaban atrás de él, era complicado y había que ayudarlo", manifestó el delantero del Atlético de Madrid.

Suárez desveló el posible futuro del '10'. "Leo es consciente de lo que es para el Barcelona. Le ha dado cosas que el club nunca se imaginó. Él tiene que seguir siendo el número 1, el mejor y ser feliz.. expresó.

Luis Suárez también deslizó que su "gran relación" personal y profesional con Leo pudo influir en la decisión de Koeman de declararlo transferible. "Nos buscábamos constantemente, pero por el bien del equipo", dijo. "Capaz querían que juegue con más compañeros. Eso puede ser algo que tenga que ver. Creo que me querían sacar de al lado de Messi, quizá les molestaba que yo tenga una buena relación con Leo. Quizá querían que no esté tanto conmigo. No le encuentro ningún motivo para que piensen que eso perjudicaba al equipo", declaró.

Y por último reconoció que echa de menos la vida en compañía de Leo en Castelldefels y en la Ciutat Deportiva Joan Gamper. "Obvio que lo extraño a Leo, pero con la tecnología estamos hablando constantemente. Sabemos la amistad que tenemos. Compartimos muchas cosas, de llegar cada mañana a los entrenamientos, hasta los mates. Nuestros hijos llevan una vida juntos y tenemos un gran vínculo familiar", culminó.