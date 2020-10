¿Se plantea dimitir? El respuesta de Zidane antes del Clásico

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el Clásico de este sábado en el Camp Nou a las 16:00 horas (ver alineaciones probables) seguirá siendo "especial" aunque sea "diferente" por la ausencia de público por la pandemia de coronavirus, y ha afirmado que este será un buen partido para "reivindicar" la "fortaleza" del equipo y para "cambiar la situación" después de las derrotas de la última semana ante Cádiz y Shakhtar Donetsk.

"Es un buen partido para reivindicarnos, para cambiar la situación. Queremos hacer un buen partido", declaró en la rueda de prensa previa. "Sabemos lo que vamos a encontrar en un campo vacío. Es un Clásico diferente, pero es especial siempre. Para nosotros es importante comenzar bien nuestro partido", añadió.



Además, negó que el cuadro blanco asuma el papel de "víctima" tras las derrotas en LaLiga Santander y la Liga de Campeones. "Lo bueno del fútbol es que puedes cambiar la situación, y es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Hay que pensar en positivo", dijo. "El Madrid ha tenido altibajos siempre. Mañana es un escenario importante para cambiar nuestra imagen, de un mal a un buen partido", indicó.

El preparador francés se mostró convencido de que se verá "un buen partido a pesar de la situación y el campo vacío". "Un Barça-Madrid siempre es un equipo contra equipo", apuntó, descartando que pueda ser 'El Clásico de los jóvenes', en relación a figuras como Ansu Fati o Vinícius. "Lo bueno es que hay un partido, ¡y qué partido! Hay que tener motivación, concentración y entrega en el terreno de juego durante 90 minutos", advirtió.

En este sentido, aseguró que "la actitud no va a ser el problema". "Nos ha faltado algo, pero mis jugadores siempre quieren. A veces no sale como quieres", expresó. "La confianza va con lo que tú haces en el campo", continuó.

Tampoco rechazó hablar del duelo ante los ucranianos (2-3). "Empezamos mal; con un gol abajo, nos ha costado levantar la cabeza y jugar contra un equipo muy metido atrás. Hay momentos altos y bajos y hay que aceptarlo. Queremos prepararnos y olvidarnos de lo que pasó el otro día. Hemos tenido dificultades, la situación es un poco rara para todos los equipos. Tenemos un partido bueno y especial para reivindicar nuestra fortaleza", subrayó.



Ramos, la novedad del Real Madrid para el Clásico

Por otra parte, el técnico madridista confirmó que Sergio Ramos, que se perdió por molestias en la rodilla el partido de Champions ante el Shakhtar Donetsk, está recuperado para el Clásico. "Sergio es nuestro capitán y nuestro líder y no vamos a arriesgar nada. Está recuperado y va a estar con nosotros. Se trata de estar al cien por cien, y Sergio ya lo está", apuntó.

Sobre el rival, Zidane explicó que el Barça "es un equipo que siempre ha sido fuerte" a pesar de sus altibajos. "Cada entrenador tiene cosas distintas, pero el Barça siempre es el Barça. Es un equipo competitivo, que sabe jugar muy bien al fútbol y que te va a complicar las cosas. Vamos a tener un partido difícil mañana y va a ser bueno para nosotros", expuso.

¿Dimisión en caso en caso de derrota?

Ahora, a Zidane corresponde a él mismo "encontrar la solución" a los problemas del equipo. "Siempre he sido crítico conmigo, es el motor para funcionar. Las cosas las podemos cambiar todos juntos. Después de una derrota, la mayor parte de las críticas las tengo yo, lo asumo con normalidad. No vivo del pasado, me importa el partido de mañana", aseveró. Sobre su posible dimisión en caso de derrota manifestó que "es lo que se dice", así como que "no ha cambiado nada" y que el "año pasado fue igual y en su primera etapa igual". A ello añadió que "lo que tengo que hacer es mi trabajo, dar el 100% somo siempre y el resto, nada".

Por último, lamentó las "cosas un poco feas" que se han dicho de sus futbolistas. "He ganado muchas cosas con estos jugadores. Yo voy a estar a muerte siempre con los jugadores, son los que luchan, corren, pelean. Noto el apoyo de todos. Ahora queremos cambiar nuestro chip", declaró. "Nosotros vamos a intentar hacer las cosas juntos. No cambia nada, nosotros trabajamos para intentar cambiar las cosas. Hay que juntarse, como en la vida, para intentar cambiar lo negativo a positivo", concluyó.