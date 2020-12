Suspendido el PSG - Basaksehir por supuesto racismo arbitral

El duelo entre el PSG y el Basaksehir se suspendió tras más de una hora de negociación de la UEFA con el club turco. El partido se detuvo a los 15 minutos en una escena inédita en la Champions League. Los jugadores del PSG y del Istanbul Basaksehir se plantaron de manera unánime por un presunto insulto racista del cuarto árbitro a un miembro del banquillo turco. El partido se jugará finalmente el miércoles 9 de diciembre a las 18:55 y con un nuevo cuarteto arbitral, de lo que es ya una noche para que pasará a la historia del fútbol europeo.





En el minuto 15 aproximadamente del partido, los jugadores del Basaksehir yse detuvieron tras escuchar supuestamente un insulto racista del cuarto árbitro,este se dirigió al árbitro principal Ovidiu Hategan refiriéndose a un integrante del mismo usando la expresiónAl instantePierre Webó, del cuerpo técnico del Basaksehir, se encaró al cuartó árbitro pidiéndole explicaciones:A lo que añade el jugador Demba Ba:A lo que Coltescu se excusa: "En Rumania, negro hace referencia al color de la piel". Mientras Mbappé y Neymar le aseguran a Hategan:"Si el cuarto árbitro ha dicho esto, se tiene que ir. No vamos a jugar, según las imágenes ofrecidas por Movistar.El árbitro mando a ambos equipos a los vestuarios. Después del intento de la UEFA durante más de una hora para que se reanudara el partido sin el cuarto árbitro, que se intercambiaba por el del VAR que en Championsse encuentra en el recinto del estadio, el Basaksehir se negó a jugar.s a las 18:55 con

El Basaksehir ha condenado el racismo en su Twitter:

UEFA is aware of an incident during tonight's Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism