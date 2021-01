El brutal 'zasca' de Tebas a Zidane

Javier Tebas ha cargado duramente contra el técnico del Real Madrid por asegurar que no se debió jugar el partido ante Osasuna en Pamplona: «Me ha molestado. Llamaré a Florentino Pérez, porque no estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás; no se ha puesto en peligro a nadie. Si Anea llega a decir que no había posibilidades de despegar (de Barajas, el viernes), el Real Madrid no hubiese despegado. La decisión final de viajar la toma el Real Madrid; no sé la información que tenía Zidane. He visto tantas excusas que han dado los entrenadores cuando no les han ido bien los partidos que esta será una más».

De hecho el presidente de la patronal de clubes ha asegurado que fue el Madrid el que quiso viajar el viernes y que lo habló con José Ángel Sánchez: «El viernes por la tarde hablé con él más de catorce veces. Le dije que si él veía que los chicos estaban muy nerviosos, lo mejor que se podía hacer era volver a la Ciudad Deportiva (de Valdebebas) e intentar salir al día siguiente, y me repondió que no».