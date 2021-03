Alcácer aprieta para poder llegar a tiempo

Paco Alcácer, atacante del Villarreal con pasado valencianista (se formó en las inferiores del club de Mestalla y llegó a ser el referente ofensivo del primer equipo antes de ser traspasado al FC Barcelona), ha hecho lo posible por estar en el partido de esta noche en Mestalla y tiene opciones de estar, aunque su presencia no es segura. "En el tema de Paco ha entrenado con el grupo y decidiremos mañana ya que no está del todo a cien por cien. Todos quieren estar, pero no vamos a correr riesgos", dijo Emery ayer en sala de prensa.

El atacante de Torrent causó baja en el conjunto groguet el pasado fin de semana cuando apenas unos minutos antes del encuentro ante el Atlético de Madrid la entidad anunciaba que era "baja de última hora" por una sobrecarga muscular. Esa sobrecarga a la que se hacía referencia, sin especificar nada más en referencia a plazos de recuperación etc..., le mantuvo durante toda la parte inicial de la semana al margen del grupo, si bien es cierto que el miércoles y ayer jueves se ha ejercitado ya junto al grueso del grupo, por lo que podría estar disponible para Emery.

A partir de ahí la decisión de alinearle recae ahora en el técnico de Hondarribia que en el mencionado encuentro ante el Atleti le dio la titularidad al colombiano Carlos Bacca en su sitio y que también dispone del joven Fer Niño en esa demarcación. Cabe recordar que Paco Alcácer, tras marcar en la jornada 9 ante el Getafe poco antes de otra lesión anterior también muscular de la que tuvo una recaída, no ha vuelto a ver puerta en la competición doméstica de la regularidad pese a un principio demoledor en el que acumulo cinco dianas en los primeros nueve encuentros. Tras su reaparición de hecho, acumula un solo tanto anotado ante e RB Salzburgo en Europa League y dos penaltis fallados.

Otra buena noticia para Emery es el hecho de recuperar a Mario Gaspar, quien tiene el alta médica desde el lunes. El defensor de Novelda recibió esta semana el alta una vez superada la rotura miotendinosa distal en el recto anterior de la pierna izquierda que le había mantenido inactivo desde finales del año pasado. De hecho, uno de los principales problemas del equipo durante los 17 partidos que no ha estado el lateral de Novelda ha sido encontrar una solución para la posición de lateral diestro. Coquelin y Yeremi son baja también.