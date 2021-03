Pros y contras de la vuelta de Cristiano Ronaldo al Madrid

Cristiano Ronaldo ha caído por tercer año consecutivo con la Juventus de Turín en una eliminatoria en la que el conjunto de Piamonte partía como claro favorito. Ajax, Lyon y Oporto de manera consecutiva han abierto la caja de los truenos en la ciudad italiana, que ya habla de la salida del astro portugués tras no haber conseguido el gran objetivo y la obsesión principal por la que firmaron al luso: ganar la Champions. De hecho, en esta 2020/21 parece que la Juventus no va a ganar ni tan siquiera la Serie A, con el Inter como claro favorito. Por todo eso, la Juventus de Turín se plantea su salida y ahí ha entrado de nuevo en escena el Real Madrid, que si algo ha necesitado esta temporada han sido goles para tener un plus de calidad arriba. La gran duda es, ¿cuáles son los pros y los contras de la vuelta del portugués al Bernabéu?



Los pros de fichar a Cristiano

Es un goleador y eso es lo que falta en Madrid Benzema es el único que tira del carro en la parcela ofensiva. Es un referente y un jugador diferencial con los blancos, pero en muchas ocasiones está demasiado fijo y necesita en algunos contextos un jugador cerca como Cristiano. Además, en muchos partidos el equipo ha necesitado de jugadores como Varane, Casemiro y otros actores secundarios a balón parado porque el plan B goleador no aparece. Ha marcado en Italia 21 y 30 en Serie A en sus dos primeras temporadas y en esta lleva 20.

Zidane Su relación con el técnico francés es fantástica. Con él conquisto las últimas Champions y además explotó su mejor versión como nueve de área. De hecho, el entrenador potencia sus virtudes y no le requiere mucho esfuerzo en combinación, ni presión.

Carácter competitivo En el Real Madrid se ha necesitado en las últimas temporadas un jugador así en los momentos clave. El luso activa a los futbolistas que tiene cerca y les exige siempre un plus. Más allá de los fracasos en Champions con la Juventus, contra Ajax y Olympique de Lyon sí rindió. Este año no tanto ante Oporto.



Los contras de fichar a Cristiano

La ficha del portugués El atacante no es barato y es algo evidente. Con la billetera preparada por Florentino Pérez para acometer el fichaje de Kylian Mbappé, su gran obsesión, el presidente del cuadro blanco no estaría dispuesto a realizar una gran inversión y ese sería uno de los principales focos de conflicto para cerrar su llegada.

La edad Cristiano Ronaldo no es un chaval El próximo año cumplirá 37 y está más cerca cada vez de ese final de carrera. Aunque es un seguro de goles, le cuesta cada vez más producir en el resto del juego.

Patata caliente con Hazard El belga lleva dos años en el Madrid y han resultado ser un auténtico fracaso. Fuera de peso, malas actuaciones y la sensación de que no va a ser fácil hacer caja con él en estos momentos. Si se logra el fichaje de Mbappé y la llegada de Cristiano hay que soltar una ficha como la suya. Y en estos momentos el Madrid no habría amortizado ni mucho menos el fichaje del belga.