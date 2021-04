Sergio Ramos se lesiona antes del 'Clásico' y de la Champions

El Real Madrid ha informado que Sergio Ramos sufre una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. El club está pendiente de su evolución, pero todo apunta a que podría estar un mes de baja y perderse los partidos de Champions contra el Liverpool y el Clásico de Liga.

El jugador se ha pronunciado en las redes sociales tras hacerse pública su lesión. "Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo...", empezaba a explicar, y aseguraba que "si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia".



El mensaje completo de Ramos tras su lesión

"La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel. Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular. Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma".