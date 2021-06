Coquelin, en la rampa de salida, ya tiene candidato para su fichaje

El futuro de Francis Coquelin es, a estas alturas, una incógita en La Cerámica. El francés no ha cuajado un buen primer año en el conjunto 'groguet' a nivel individual y podría estar en la rampa de salida de cara a este mercado.

De hecho, la dirección deportiva del equipo amarillo está valorando sus opciones para armar un equipo lo más competitivo posible de cara al próximo curso y Coquelin podría no estar en el regreso de la entidad a la Champions League. El diario AS avanzó que el Villarreal cuenta con varios frentes abiertos y uno de ellos es el centrocampista francés, ex del Valencia CF.

Manu Morlanes podría tener hueco el equipo tras su cesión en el Almería de Segunda, equipo en el que ha crecido a lo largo del curso, pero todo depende de la situación de Francis, que podría salir rumbo a la Ligue 1. Incluso se abre la posibilidad de un posible retorno de Zambo Anguissa, que sigue siendo futbolista del Fulham (club que lo cedió hace dos temporadas a La Cerámica).

Coquelin no ha cuajado en el equipo y no ha sido protagonista a lo largo del curso a las órdenes de Unai Emery. Comenzó siendo titular, pero entre las lesiones y su rendimiento (que no fue el óptimo) su presencia en el verde fue diluyéndose. En este contexto, el Olympique de Marsella es un claro candidato para llevarse al francés; ya lo intnetó el pasado mercado de invierno y están decididos en apostar por él, que de momento tiene contrato en vigor hasta 2024.