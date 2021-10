Cristiano Ronaldo es de los que no se muerde la lengua y lo volvió a demostrar en una entrevista concedida a 'Sky Sports'. El atacante de Madeira, que rescató al United en el agónico triunfo ante el Atalanta, se defendió de las críticas recibidas en las últimas semanas e incluso se atrevió a lanzar un mensaje a sus detractores: "Les cerraré la boca", avisó.

"Para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas", aseguró.

"La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien. Te daré un ejemplo: si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor... te dirán que no le gusta", añadió el portugués.