Guti lleva demasiado tiempo sin trabajar. Desde que fuera despedido como técnico del Almería hace prácticamente año y medio, la ex estrella madridista ha estado esperando su momento para regresar. Y este momento podría llegar por Navidad. Empezó fuerte en la cantera del Real Madrid antes de dar el salto al Almería, en donde realizó un buen trabajo que no le sirvió para mantener el puesto, ya que no logró el ascenso al que aspiraban y que la siguiente temporada tampoco lograron. Ya se sabe, las prisas no son buenas.

Tal y como publica el diario 'As', la agencia de noticias 'DHA' le preguntó sobre la posibilidad de entrenar de nuevo, específicamente en Turquía, donde llegó a jugar cuando vestía de corto. La respuesta, afirmativa: "En realidad, tengo una oferta. Tengo una propuesta para empezar a trabajar en enero. Turquía siempre está en mi mente. Si surge una oferta de este tipo, por su puesto que estaré deseando entrenar allí. Como dije, recibí una propuesta que todavía estoy evaluado".