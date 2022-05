Cuando las cosas no van bien en el Real Madrid salta la polémica y la tensión en El Chiringuito, programa de televisión que presenta Josep Pedrerol. O mejor dicho, aparece la tensión entre sus colaboradores.

Y esta vez ha sido entre Juanma Rodríguez y Quim Domènech, con la inestimable colaboración de Josep Pedrerol. En un momento dado de la tertulia Domènech quiso echar en cara a Juanma Rodríguez sus reiteradas alusiones en semanas anteriores a la metáfora del Real Madrid como un gran tiburón blanco que iba a la caza del FC Barcelona. El pasado sábado ambos equipos se enfrentaron en el Santiago Bernabéu y la victoria del conjunto catalán le deja con una ventaja de doce puntos sobre el madrileño.

Quim Domènech intentaba burlarse de Juanma Rodríguez y sus 'actuaciones' en El Chiringuito simulando un tiburón blanco que busca una presa por el mar, y Pedrerol le respondió de manera dura. "Cuando te pasas meses haciendo chorraditas..." le estaba diciendo Domènech a Rodríguez, pero interviene Pedrerol: "Chorraditas ninguna Quim, aquí ha habido momentos brillantes", a lo que Domènch responde, "vale, haciendo gags" y Pedrerol insiste, "no gags no, momentos brillantes" y remata diciéndole a Quim Domènech: "A ver, no seamos envidiosos porque hacen gags mejor que nosotros, asumámoslo".