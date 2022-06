La negativa de Kylian Mbappé a firmar por el Real Madrid ha roto los esquema del club blanco de cara a la planificación deportiva del próximo año. Desde el Santiago Bernabéu contaban con hacer una única gran inversión este mercado; sin embargo, su renovación con el conjunto parisino hasta 2025 abre varios nuevos escenarios en Chamartín para reforzar la parcela atacante.

Ha quedado claro que el club presidido por Florentino Pérez tiene ahora capital para afrontar varias operaciones de peso, no obstante, cualquiera que no sea Mbappé no logrará ilusionar a la afición de la misma manera que lo hubiese hecho el astro galo. En este sentido, desde el club dudan si reforzarse en ataque o seguir apostando por nombres como Rodrygo Goes o Marco Asensio para sus bandas.

Uno de los extremos que está en la lista del Madrid es Serge Gnabry. El poderoso atacante alemán del Bayern de Múnich estaría por dispuesto a iniciar una nueva aventura en su carrera futbolística lejos de la Bundesliga. Su contrato con el conjunto se acaba en 2023, es decir, le resta un solo año, por lo que el Real Madrid debería negociar un coste de traspaso por él.

El Bayern pide por él 40 millones de euros, lo que genera un dilema en las oficinas del Bernabéu. Esta cifra podría eliminarse por completo si los blancos decidiesen esperar a la próxima temporada e imitar la operación con David Alaba: esperar que el alemán no renueve con los muniqueses y hacerse con su fichaje el próximo curso como agente libre y sin coste de traspaso más allá de ofrecerle una prima de fichaje.